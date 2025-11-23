امضای تفاهمنامه همکاری صناپ و توکافولاد برای توسعه نیروگاه خورشیدی در زنجیره فولاد مبارکه
در دومین روز از نمایشگاه بینالمللی متافو ۱۴۰۴ و در پاویون گروه فولاد مبارکه، تفاهمنامه همکاری میان شرکت صنایع نیرو و انرژی پاک فولاد (صناپ) و شرکت توکافولاد با هدف تأمین برق پاک، احداث نیروگاه خورشیدی و توسعه انرژی تجدیدپذیر در زنجیره فولاد مبارکه منعقد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این تفاهمنامه با محوریت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت گسترش انرژی پاک و همچنین تکلیف قانونی صنایع پرمصرف برای تأمین برق پایدار در پاویون فولاد مبارکه به امضاء رسید.
شرکت صناپ، بهعنوان بازوی تخصصی فولاد مبارکه در حوزه تأمین انرژی سبز، با برخورداری از دانش فنی، تجربه عملیاتی و سابقه راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر، یکی از پیشروترین مجموعههای فعال در زنجیره فولاد کشور محسوب میشود.
از سوی دیگر، توکافولاد نیز بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در حوزه پشتیبانی، تأمین مواد اولیه، تجهیزات و اجرای پروژههای لجستیکی، ظرفیت مهمی در توسعه پروژههای زیرساختی دارد.
براساس مفاد این تفاهمنامه، دو شرکت با هدف ایجاد بستری مشترک برای تبادل نظر، شناسایی ظرفیتها و بررسی راهکارهای اجرایی، امکان همکاری در طراحی، تأمین تجهیزات، اجرا و راهاندازی نیروگاه خورشیدی متناسب با نیازهای توکافولاد و شرکتهای زیرمجموعه را بررسی خواهند کرد.
هدف اصلی این همکاری، تأمین بخشی از برق مورد نیاز این مجموعه از طریق انرژی پاک و کاهش آلایندگی در تولید است. این اقدام در راستای رویکرد فولاد مبارکه به توسعه پایدار، کاهش ناترازی انرژی، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت انرژیهای پاک انجام شده و میتواند بخشی از نیاز صنایع پرمصرف زنجیره فولاد را از طریق انرژی تجدیدپذیر تأمین کند.