به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی نخستین محور را توسعه بازارهای صادراتی عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های گروه متیل، در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و گسترش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه هستیم. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در بازاریابی، فروش و تقویت حضور صادراتی گروه فولاد مبارکه ایفا کند.

کویتی محور دوم را ورود جدی به حوزه بازیافت صنعتی برشمرد و گفت: در حوزه بازیافت ضایعات و بای‌پروداکت‌های فولاد مبارکه، فعالیت خود را از خرسک آغاز کرده‌ایم و سایر محصولات نیز در برنامه قرار دارد تا یک نظام بازیافت صنعتی کامل ایجاد شود.

وی با اشاره به نقش این اقدامات در تحقق اهداف فولاد سبز، پایداری و اقتصاد چرخشی اظهار داشت: این پروژه با سرمایه‌گذاری مشترک با گروه توکا فولاد در حال انجام است و می‌تواند آینده‌ای ارزشمند برای گروه فولاد مبارکه رقم بزند.

مدیرعامل آتیه فولاد نقش‌جهان در پایان ابراز امیدواری کرد که این برنامه‌ها در مسیر توسعه و خلق ارزش برای صنعت فولاد کشور به‌طور کامل محقق شود.

