تأکید مدیرعامل آتیه فولاد نقشجهان بر توسعه بازارهای صادراتی و بازیافت صنعتی در چارچوب پروژههای استراتژیک گروه فولاد مبارکه
مهدی کویتی، مدیرعامل آتیه فولاد نقشجهان در حاشیه نمایشگاه متافو در مصاحبه با خبرنگار فولاد با تشریح برنامههای این هلدینگ در راستای شش پروژه استراتژیک گروه فولاد مبارکه گفت: ما در گروه آتیه فولاد دو محور کلیدی این استراتژیکها را بهصورت ویژه دنبال میکنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی نخستین محور را توسعه بازارهای صادراتی عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیتهای گروه متیل، در حال برنامهریزی برای سرمایهگذاری و گسترش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه هستیم. این اقدام میتواند نقش مهمی در بازاریابی، فروش و تقویت حضور صادراتی گروه فولاد مبارکه ایفا کند.
کویتی محور دوم را ورود جدی به حوزه بازیافت صنعتی برشمرد و گفت: در حوزه بازیافت ضایعات و بایپروداکتهای فولاد مبارکه، فعالیت خود را از خرسک آغاز کردهایم و سایر محصولات نیز در برنامه قرار دارد تا یک نظام بازیافت صنعتی کامل ایجاد شود.
وی با اشاره به نقش این اقدامات در تحقق اهداف فولاد سبز، پایداری و اقتصاد چرخشی اظهار داشت: این پروژه با سرمایهگذاری مشترک با گروه توکا فولاد در حال انجام است و میتواند آیندهای ارزشمند برای گروه فولاد مبارکه رقم بزند.
مدیرعامل آتیه فولاد نقشجهان در پایان ابراز امیدواری کرد که این برنامهها در مسیر توسعه و خلق ارزش برای صنعت فولاد کشور بهطور کامل محقق شود.