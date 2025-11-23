خبرگزاری کار ایران
رادیوچاد ۱۷؛ مروری کوتاه بر تازه‌ترین دستاوردهای چادرملو+فیلم

کد خبر : 1717928
هفدهمین شماره رادیوچاد با گزارش فشرده‌ای از مهم‌ترین رویدادهای چادرملو منتشر شد؛ از رونمایی سامانه بومی «سولارواش» تا ثبت رشد قابل‌توجه فروش و تولید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در این شماره، مهم‌ترین دستاوردهای چادرملو در هفته گذشته مرور شد. از جمله رونمایی «سولارواش» برای ارتقای راندمان نیروگاه‌های خورشیدی، حضور پرقدرت چادرملو در نمایشگاه ایران‌متافو، عرضه ۱۲۴ هزار تن شمش در بورس کالا، و ثبت درآمد ۷٬۶۱۷ میلیارد تومانی که رشد ۱۱۱ درصدی عملکرد مهر را رقم زد. همچنین تفاهم‌نامه‌های همکاری بین‌المللی تاچکو، حرکت چادرملو به‌سوی توسعه انرژی پاک و فولاد سبز را تقویت کرد.

 

حجم ویدیو: ۱۲.۶۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۲۳ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
