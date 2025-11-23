رادیوچاد ۱۷؛ مروری کوتاه بر تازهترین دستاوردهای چادرملو+فیلم
هفدهمین شماره رادیوچاد با گزارش فشردهای از مهمترین رویدادهای چادرملو منتشر شد؛ از رونمایی سامانه بومی «سولارواش» تا ثبت رشد قابلتوجه فروش و تولید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، در این شماره، مهمترین دستاوردهای چادرملو در هفته گذشته مرور شد. از جمله رونمایی «سولارواش» برای ارتقای راندمان نیروگاههای خورشیدی، حضور پرقدرت چادرملو در نمایشگاه ایرانمتافو، عرضه ۱۲۴ هزار تن شمش در بورس کالا، و ثبت درآمد ۷٬۶۱۷ میلیارد تومانی که رشد ۱۱۱ درصدی عملکرد مهر را رقم زد. همچنین تفاهمنامههای همکاری بینالمللی تاچکو، حرکت چادرملو بهسوی توسعه انرژی پاک و فولاد سبز را تقویت کرد.