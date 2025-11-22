پرداخت بیش از10,000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در آبان ماه سال جاری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در آبان ماه سال ۱۴۰۴ بالغ بر 3.000 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 10,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.