پرداخت بیش از10,000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در آبان ماه سال جاری
جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در آبان ماه سال جاری، اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در آبان ماه سال ۱۴۰۴ بالغ بر 3.000 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 10,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.  

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، تعداد 21,807 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ حدود 73,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

