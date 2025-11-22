خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای طرح تسهیلاتی "ارزبان" بانک رفاه کارگران آغاز شد

اجرای طرح تسهیلاتی "ارزبان" بانک رفاه کارگران آغاز شد
کد خبر : 1717678
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان و به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی واردکننده مواد اولیه، اجرای طرح تسهیلاتی "ارزبان" بانک رفاه کارگران آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان برتر دارای سابقه فعالیت ارزی نزد بانک/شبکه بانکی (با اولویت شرکت‌های واردکننده مواد اولیه دارویی و شرکت‌های تولیدی)، مشمولان و جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند.  

بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران از طریق این طرح برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز واردکنندگان کالا بابت خرید به موقع ارز حواله‌های ارزی صادره/ بروات اسنادی دیداری پذیرش شده، تسهیلات ریالی حداکثر تا 70 درصد مبلغ ثبت سفارش، بدون الزامات میانگین مانده حساب پرداخت می‌کند.  

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از مزایای این طرح به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب