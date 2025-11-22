اجرای طرح تسهیلاتی "ارزبان" بانک رفاه کارگران آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان برتر دارای سابقه فعالیت ارزی نزد بانک/شبکه بانکی (با اولویت شرکت‌های واردکننده مواد اولیه دارویی و شرکت‌های تولیدی)، مشمولان و جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران از طریق این طرح برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز واردکنندگان کالا بابت خرید به موقع ارز حواله‌های ارزی صادره/ بروات اسنادی دیداری پذیرش شده، تسهیلات ریالی حداکثر تا 70 درصد مبلغ ثبت سفارش، بدون الزامات میانگین مانده حساب پرداخت می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از مزایای این طرح به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه کند.

