مروری جامع بر عملکرد یکساله مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان؛
از ثبت رکورد تاریخی در سودآوری و تحقق بودجه تا ساماندهی شرکتها و ارائه خدمات رفاهی به اعضا
در نخستین سال مدیریت علی صادقی در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، این نهاد بزرگ اقتصادی با ثبت بالاترین سود خالص تاریخ خود، افزایش چشمگیر ارزش دارایی فرهنگیان و گام نهایی اجرای طرح ارزش مالکانه، به پویاترین و موفقترین دوره فعالیت خود در سه دهه گذشته رسید و موجب بازگشت اعتماد و امید در بین فرهنگیان عضو موسسه شد.
این عملکرد درخشان تنها به حوزه مالی محدود نماند و ساماندهی ساختاری شرکتهای تابعه، اصلاح نظام مدیریتی، افزایش شرکتهای سودده، کاهش شرکتهای زیانده، شفافسازی فرآیندها، تقویت نظارت داخلی و فعالسازی، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای متوقفشده، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را به نهادی فعال، پاسخگو، شفاف و کارآمد تبدیل کرد.
همزمان با این تحولات، تدوین طرحهای رفاهی و ارائه خدمات رفاهی کمسابقه به اعضای موسسه از جمله تسهیلات ارزان بانک گردشگری، تسهیلات سفر ارزان و باکیفیت، افتتاح هتل جنت اصفهان، گسترش بیمه تکمیلی بیمه معلم برای معلمان سراسر کشور، واریز بموقع هزاران میلیارد تومان به حساب بازنشستگان، مؤسسه را به نماد واقعی «خدمت به معلم» تبدیل نمود.
در ادامه به برخی از مهمترین دستاوردهای یکسال اخیر موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تحت مدیریت علی صادقی میپردازیم.
رکورد تاریخی در سودآوری و بازدهی سرمایه فرهنگیان در سال مالی 1403
در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، صندوق ذخیره فرهنگیان موفق به ثبت ۷۳ هزار میلیارد ریال سود خالص تلفیقی شد؛ رقمی بیسابقه در طول تاریخ فعالیت مؤسسه که نسبت به سال مالی پیش از آن، ۸۱ درصد افزایش را نشان میدهد. این دستاورد حاصل انضباط مالی، رصد مستمر سرمایهگذاریها، اصلاح ساختار شرکتها و مدیریت کارآمد داراییها در مجموعه هلدینگهای تابعه است.
تحقق 111 درصدی برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۴
بر اساس گزارشهای تلفیقی حسابرسی نشده شرکتها و هلدینگهای زیرمجموعه، بودجه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به طور کامل محقق شده و پس از برگزاری مجامع هلدینگها، رقم نهایی سود اعلام خواهد شد. این اتفاق نشاندهنده ثبات مالی و رشد پایدار صندوق ذخیره فرهنگیان برای دومین سال پیدرپی است.
توزیع بیسابقه ۵۰ هزار میلیارد ریال سود و واریز 23 هزار میلیارد ریال به حساب بازنشستگان
برای نخستین بار در تاریخ مؤسسه و با تصویب مجمع عمومی، ۵۰ هزار میلیارد ریال از سود سال مالی 1403 بین تمامی اعضای صندوق توزیع شد و ۸ هزار میلیارد ریال از این مبلغ تنها یک روز پس از برگزاری مجمع عمومی به حساب بازنشستگان واریز شد.
همچنین طی یکسال گذشته بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب بازنشستگان عضو موسسه واریز شد. سرعت عمل و دقت اجرایی در واریز این مبالغ کمتر از یک ماه پس از دریافت اطلاعات بازنشستگی، در نوع خود کمنظیر است که بیانگر احترام و تکریم ویژه مدیرعامل نسبت به فرهنگیان بازنشسته است.
تسهیلات حمایتی و خدمات رفاهی کم سابقه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته
ارتقای رفاه و کیفیت زندگی فرهنگیان شاغل و بازنشسته از طریق ارائه خدمات رفاهی هوشمند و مقرونبهصرفه یکی از راهبردها و دغدغههای اصلی مدیریت طی یکسال گذشته بوده است.
در همین راستا، با همکاری بانک گردشگری، طرح پرداخت تسهیلات ارزان ۳۰۰ میلیون ریالی برای بیش از یک میلیون نفر از فرهنگیان بازنشسته آغاز شد و در دو ماه ابتدایی اجرای این طرح یعنی مرداد و شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۴۰ هزار نفر از فرهنگیان از این تسهیلات بهرهمند شدند که این طرح بهصورت مرحلهای و بر اساس سنوات عضویت فرهنگیان در موسسه ادامه دارد.
همچنین طرح سفر اقساطی فرهنگیان به شکل خلاقانهای طراحی و اجرا شد تا فرهنگیان شاغل و بازنشسته به همراه خانواده خود بتوانند با پرداخت نیمی از هزینه سفر بهصورت نقدی و تسویه مابقی در اقساط 11 ماهه، از خدمات اقامت در هتلهای سه و چهار ستاره با سه وعده غذایی کامل بهرهمند شوند.
تکمیل چندین پروژه نیمهتمام و تبدیل سرمایههای موسسه به داراییهای مولد و درآمدزا
در دوره مدیریتی یکسال گذشته، تکمیل و بهرهبرداری از پروژهای ناتمام و در راستای تولید ثروت، مولدسازی و سودآوری داراییهای اعضا، به عنوان یک نقشهراه و سیاست اصلی در دستورکار قرار گرفت که نتیجه این رویکرد، تکمیل چندین پروژه مهم بود که برخی از آنها سالها و حتی دههها بر زمین مانده بود.
پروژه ملی پتروشیمی سبلان۲ با ظرفیت تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن متانول در سال، با مدیریت صحیح و تلاش شبانهروزی، در آستانه بهرهبرداری رسمی قرار گرفته است که با راهاندازی این پروژه، ظرفیت تولید متانول علدینگ پتروفرهنگ به حدود 5 میلیون تن در سال میرسد و با تکمیل پتروشیمی سیراف انرژی، این ظرفیت تا ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن افزایش مییابد و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در جایگاه بزرگترین تولیدکننده متانول کشور قرار میدهد.
در بخش انرژیهای نو نیز موفقیت دیگری کسب شد و نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت مفنا در بهار 1404 در اسفندقه کرمان تکمیل، راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. با افتتاح این پروژه، مجموعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با تحویل ۳۵ مگاوات برق به شبکه سراسری برق کشور، علاوه بر سودآوری برای اعضا، نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی در کشور داشت. شرکت مفنا همچنین مجوز احداث 2 نیروگاه جدید ۱۰ مگاواتی را گرفته که در دست اقدام است.
پروژه بزرگ پل سد گلورد نیز که به عنوان دومین پل فلزی زیرقوسی کشور شناخته میشود (با طول ۲۸۱ متر و قوس زیرین ۲۰۸ متر)، توسط شرکت ماشینسازی اراک تکمیل شد و آماده بهرهبرداری رسمی است.
در مسیر ارتقای خدمات رفاهی، پروژه مهم هتل جنت اصفهان که نزدیک به یک دهه متوقف مانده بود، در مدیریت جدید تکمیل شد و در مهرماه ۱۴۰۴ با حضور وزیر آموزشوپرورش به بهرهبرداری رسید که این هتل با ظرفیت ۱۲۰ تخت، علاوه بر سودآوری، گام دیگری در جهت گسترش خدمات گردشگری و رفاهی برای فرهنگیان محسوب میشود.
پروژه هتل 220 واحدی قطب سپهر لاوان در منطقه عسلویه، عملیات ساخت و ساز آن از نیمه دوم سال 1403 دوباره آغاز شده است و در صورت تکمیل نقش مهمی در سودآوری برای اعضای موسسه و ارائه خدمات به شرکتهای پتروشیمی هلدینگ پتروفرهنگ در منطقه عسلویه خواهد داشت.
ثبت رکوردهای جدید در شفافیت مالی، حکمرانی هوشمند و پیگیریهای حقوقی
برای نخستین بار در تاریخ فعالیتهای مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، چهار سامانه شفافیت در حوزههای قراردادها، دعاوی، املاک و معاملات راهاندازی شد که این اقدام گامی مهم به سوی تحقق «حکمرانی هوشمند» است. افزون بر این، سه سامانه جدید شفافیت نیز در دست طراحی و پیادهسازی قرار دارد.
احقاق حقوق مؤسسه و فرهنگیان از طریق وصول مطالبات معوق و تعیینتکلیف پروندههای حقوقی یک از دستورکارهای اصلی مدیریت طی یکسال گذشته بوده است. در همین راستا، 460 پرونده حقوقی به ارزش 30 هزار میلیارد ریال و یک پرونده ارزی به ارزش ۴ میلیون دلار تعیین تکلیف شد و ۴۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات سنواتی رها شده وصول شد.
مدیریت موسسه همچنین با رویکردی فعال، پیگیری حقوقی و مذاکرات مستمر با دولت برای وصول ۷۵ هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه صندوق را در دستور کار قرار داد و تلاش برای تحقق این حق قانونی فرهنگیان با جدیت و در تعامل نزدیک با نهادهای مالی و سازمان برنامه و بودجه ادامه دارد.
اجرای طرح ساماندهی شرکتهای تابعه و کاهش چشمگیر شرکتهای زیانده
یکی از راهبردهای کلیدی مدیریت فعلی موسسه، بهینهسازی پرتفوی، چابکسازی و افزایش کارایی شرکتهای تابعه از طریق ساماندهی ساختاری است. در همین راستا، طی یک سال گذشته ۴۴ شرکت مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفتند و تعیین تکلیف و اخذ تصمیم شدند و فرایند اجرایی ساماندهی ۳۲ شرکت نیز آغاز شده است.
سایر اقدامات به منظور بهبود عملکرد مالی و تبدیل شرکتهای زیانده به واحدهای سودآور انجام شد که در نتیجه آن تعداد شرکتهای زیانده مؤسسه ۱۱ درصد کاهش یافت، همه شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری فرهنگیان به سوددهی رسیدند و سودآوری این هلدینگ با رشد 118 درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از 22 هزار میلیارد ریال رسید.
در بخش سرمایهگذاریهای صنعتی، هلدینگ پتروفرهنگ برای دومین سال پیاپی به سودآوری دست یافت و با وجود چالشهای ارزی و ناترازی انرژی، عملکرد موفقی داشت.
افزایش کمسابقه تعاملات با فرهنگیان و پاسخگویی به اعضای موسسه
مدیریت جدید صندوق با تمرکز بر «فرهنگیمحوری» مسیر جدیدی از تعامل و پاسخگویی را بنیان گذاشت و هیات مدیره موسسه در طول یکسال گذشته بیش از ۱۰ نشست تخصصی و عمومی با گروههای مختلف فرهنگیان از جمله انجمنهای صنفی، فعالان اقتصادی و مطالبهگران و همچنین دهها جلسه با افراد ذینفع برگزار کرده است.
سامانههای ارتباطی متنوع شامل مرکز تماس هوشمند، پایگاه اینترنتی و شبکههای اجتماعی رسمی فعالتر از همیشه در خدمت پاسخگویی به اعضا و تعامل دوسویه با آنها قرار گرفت. مأموریت شرکت فرآیند نوین فرهنگیان نیز به حوزه معاونت امور اعضا منتقل شد تا با استفاده از ظرفیت عظیم نمایندگان استانی در سراسر کشور، ارتباط و تعامل مستقیم فرهنگیان با مؤسسه تسهیل شود.
ابتکارهای جدید مدیریت موسسه از جمله پاسخگویی حضوری بخشهای مختلف موسسه، ایجاد بخش پاسخ به سوالات اعضا در وب سایت موسسه، ایجاد کانالهای جدید و تقویت کانالهای موجود در شبکههای اجتماعی و تقویت ارتباط با رسانه های تاثیرگذار و استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ارسال پیامک به منظور اطلاعرسانی دقیق و مویرگی و آگاهیبخشی به فرهنگیان، نقش تاثیرگذاری در شنیدن صدا، مطالبات و نقطه نظرات اعضا و جلب اعتماد آنها داشته است.
افزایش بهرهوری و بهینهسازی ساختار سرمایه انسانی با اولویت جذب خانواده فرهنگیان
در سیاستهای جذب نیروی انسانی، اعضای خانواده فرهنگیان عضو صندوق در اولویت استخدام قرار گرفتهاند و این رویکرد نهتنها در استخدامهای شرکتهای خدماتی، بلکه در پروژههای بزرگ صنعتی نظیر پتروشیمی سبلان۲ نیز اجرا میشود.
از سو دیگر، در دوره مدیریت فعلی هرگونه استخدام و جذب نیروی مازاد ممنوع شده و بهینهسازی ساختار سرمایه انسانی بهعنوان اصل لازمالرعایه تعیین گردیده است.
نکته پایانی
یکسال مدیریت علی صادقی در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را میتوان سال تحول، شفافیت، ساماندهی، رشد و اعتمادسازی موسسه نامید که از ثبت رکورد جدید سودآوری گرفته تا توسعه خدمات رفاهی، تحقق بودجه، تکمیل پروژههای نیمه تمام، ورود به بازار سرمایه، اجرایی کردن طرح ارزش مالکانه و تقویت ارتباط و تعامل مستقیم با فرهنگیان، همه و همه نشان از آغاز فصل تازهای در مسیر سودآوری، تولید ثروث و ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان عضو موسسه دارد.