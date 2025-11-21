درخشش هندبال بانوان ایران با حمایت ایرانسل
تیم ملی هندبال بانوان ایران با حمایت ایرانسل، برای نخستین بار توانست در دیدار ردهبندی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، بر روی سکوی سوم قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، بانوان ملیپوش هندبال ایران، در دیدار ردهبندی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، با پیروزی برابر ازبکستان، به مدال برنز این دوره رقابتها، دست یافتند.
تیم ملی هندبال بانوان ایران، پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴، در دیدار با ازبکستان، این حریف را با نتیجه ۲۹ بر ۲۵ شکست داد و افتخاری برای هندبال بانوان ایران رقم زد.
ملیپوشان هندبال ایران، پیش از رسیدن به مدال برنز، در مرحله مقدماتی، پس از شکست برابر ترکیه، تیمهای گینه و مالدیو را از پیش رو برداشتند و برای نخستین بار به نیمهنهایی بازیهای همبستگی راه یافتند.
مراسم رسمی اهدای مدال برنز، به تیم ملی هندبال بانوان ایران، جمعه ۳۰ آبانماه، پس از برگزاری دیدار فینال میان ترکیه و قزاقستان برگزار میشود.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از دیماه ۱۴۰۰ تاکنون، حامی انحصاری تیمهای ملی و رقابتهای باشگاهی هندبال کشور، در همه سطوح و تمام ردههای سنی است.
حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، بهمنماه ۱۴۰۳، با امضای قراردادی بین دکتر علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، برای چهارمین سال پیاپی تمدید شد.
حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران از ورزش هندبال کشور، آغازگر دوره درخشش در ردههای مختلف این رشته ورزشی بوده است.
تیم ملی هندبال بانوان ایران، در آذر ۱۴۰۳، بین چهار تیم برتر آسیا قرار گرفت و برای سومین سال پیاپی به مسابقات جهانی راه یافت. تیم ملی هندبال مردان نیز در دی ۱۴۰۱، برای اولین بار در تاریخ، از گروه خود در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی جهان صعود کرد و به جمع ۲۴ تیم برتر جهان پیوست. پیش از آن، مردان ملیپوش هندبال ایران، در بهمن ۱۴۰۰، موفق شده بود با درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا، راهی مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان شود.
جوانان هندبال ایران، در مهر ۱۴۰۴، عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات آسیایی پسران را از آن خود کردند و در تیر ۱۴۰۲ و اسفند ۱۴۰۰، به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان دختران آسیا شدند.
نوجوانان هندبالیست ایران، در شهریور ۱۴۰۱، نایب قهرمانی پسران آسیا و سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند. مرداد ۱۴۰۱، برای نخستین بار در تاریخ ورزشهای توپی دختران کشور، به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه پیدا کردند و در فروردین ۱۴۰۱، با قهرمانی در آسیا، نخستین مدال طلای دختران را برای هندبال ایران به ارمغان آوردند.
ساحلیبازان هندبال ایران، توانستند در اردیبهشت ۱۴۰۴، با حمایت ایرانسل، موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی، کسب قهرمانی نوجوانان قاره کهن در آبان ۱۴۰۳، حضور در جمع چهار تیم برتر نوجوانان جهان و کسب جایگاه سوم رقابتهای جهانی و نخستین مدال جهانی هندبال ایران در این رشته در خرداد ۱۴۰۱ و راهیابی به مسابقات قهرمانی جهان با کسب مدال طلا در دو رده بزرگسالان و نوجوانان در فروردین ۱۴۰۱، شوند.