به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، به گفته وی، با آغاز بهره‌برداری از این خط انتقال، برداشت فولاد مبارکه از زاینده‌رود به صفر می‌رسد و یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های جایگزینی منابع آبی در صنعت فولاد کشور تکمیل می‌شود.

مدیریت بحران انرژی و برنامه حذف کمبود برق تا سال ۱۴۰۵

زرندی با اشاره به محدودیت‌های شدید در تأمین انرژی اظهار کرد:

برق دریافتی فولاد مبارکه از شبکه سراسری در سال جاری ۵۷ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. وی افزود که این کمبود با استفاده از نیروگاه‌های خودتأمین شرکت تا حدودی جبران شد، اما در مردادماه اتکای شرکت به شبکه برق به صفر رسید.

او تأکید کرد: «هدف‌گذاری کرده‌ایم تا در سال ۱۴۰۵، مشکل کمبود برق فولاد مبارکه به‌طور کامل برطرف شود.»

در حوزه گاز نیز مدیرعامل گروه خبر داد که هزینه گاز شرکت از هزار میلیارد تومان در ماه به ۳۴۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که قیمت جهانی فولاد کاهش یافته و ۲۷ درصد کل هزینه‌های مردادماه مربوط به انرژی بوده است.

پیشتازی در سودآوری و توسعه ساختار شرکتی

زرندی اعلام کرد فولاد مبارکه همچنان بالاترین سطح سودآوری را در میان فولادسازان کشور دارد.

او افزود: «شرکت فولاد سبا به‌عنوان مجموعه‌ای مستقل از فولاد مبارکه فعالیت می‌کند و در نیمه نخست امسال ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان سود محقق کرده است که در محاسبات سود تلفیقی جداگانه لحاظ می‌شود.»

مدیریت منابع آبی و رویکرد نوین در توسعه

مدیرعامل مبارکه گفت: مصرف کل آب این مجموعه سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب است که از این میزان ۱۲ میلیون مترمکعب از پساب ۱۵ شهر تأمین و ۱۸ میلیون مترمکعب از زاینده‌رود برداشت شده است.

وی تأکید کرد که با بهره‌برداری از خط انتقال آب دریای عمان، فولاد مبارکه وابستگی خود به منابع زاینده‌رود را پایان می‌دهد.

برنامه توسعه ساحلی و صادرات‌محور

زرندی رویکرد آینده فولاد مبارکه را توسعه ساحلی با محوریت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا اعلام کرد و افزود:

هر سال ۱۰ تا ۱۵ گرید جدید فولادی در دستور توسعه قرار دارد.

او کاهش صادرات شرکت از ۹۱ درصد به ۲۴ درصد در نیمه نخست امسال را ناشی از «دو‌نرخی بودن ارز» دانست و تأکید کرد:

تک‌نرخی شدن ارز به رشد صادرات فولاد کشور کمک خواهد کرد.»

تحول فناورانه: از فولاد سبز تا هوش مصنوعی

زرندی با اشاره به جهت‌گیری فناورانه گروه گفت:

سه محور اصلی تحول در فولاد مبارکه شامل توسعه فولاد سبز، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و تحول دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی است.

وی افزود: «اسناد طراحی و تولید ورق الکتریکی در فولاد مبارکه تهیه شده و شرکت باید به‌صورت فعال به پایین‌دست زنجیره فولاد ورود کند.»

انرژی، مزیت راهبردی صنعت فولاد ایران

زرندی تأکید کرد: «اگر یارانه‌های انرژی از فولاد حذف شود، باید در مقابل محدودیت‌های قیمت‌گذاری نیز برداشته شود تا سودآوری صنعت حفظ گردد.»

وی ذخایر غنی هیدروکربنی و گازی ایران را مزیت رقابتی کلیدی صنعت فولاد کشور در برابر رقبای جهانی دانست و در پایان از افزوده شدن نیروگاه بادی جدید به سبد تولید انرژی فولاد مبارکه خبر داد.