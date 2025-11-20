خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت نیرومحرکه ایران‌خودرو:

حمایت رییس جمهور در جمع فعالان اقتصادی قزوین، از تولید خودرو هیبریدی +فیلم
تولید گیربکس اتوماتیک در شرکت نیرومحرکه قزوین کلید خورده و اولین مراحل آن امسال برای اولین بار در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

خصوصی‌سازی صنعت خودرو برای اولین بار کلید خورده است و نتیجه آن را پس از ۹ ماه از واگذاری ایران‌خودرو می‌بینیم

تولید گیربکس اتوماتیک در شرکت نیرومحرکه قزوین کلید خورده و اولین مراحل آن امسال برای اولین بار در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

تولید خودرو هیبریدی توسط ایران‌خودرو از آذرماه آغاز خواهد شد

گروه صنعتی ایران‌خودرو در حال توسعه گیربکس اتوماتیک دوکلاچه است و تولید آن به‌زودی آغاز خواهد شد که از خروج ۱۰۰ میلیون دلاری ارز جلوگیری خواهد کرد

