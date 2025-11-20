مدیرعامل شرکت نیرومحرکه ایرانخودرو:
حمایت رییس جمهور در جمع فعالان اقتصادی قزوین، از تولید خودرو هیبریدی +فیلم
تولید گیربکس اتوماتیک در شرکت نیرومحرکه قزوین کلید خورده و اولین مراحل آن امسال برای اولین بار در کشور به بهرهبرداری میرسد
خصوصیسازی صنعت خودرو برای اولین بار کلید خورده است و نتیجه آن را پس از ۹ ماه از واگذاری ایرانخودرو میبینیم
تولید خودرو هیبریدی توسط ایرانخودرو از آذرماه آغاز خواهد شد
گروه صنعتی ایرانخودرو در حال توسعه گیربکس اتوماتیک دوکلاچه است و تولید آن بهزودی آغاز خواهد شد که از خروج ۱۰۰ میلیون دلاری ارز جلوگیری خواهد کرد