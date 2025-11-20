خبرگزاری کار ایران
هم‌اکنون نشست خبری سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو)
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت گفت که فولاد مبارکه همچنان بالاترین سودآوری را در میان فولادسازان کشور دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، وی با اشاره به شرایط سخت بازار انرژی افزود: فولاد مبارکه افزایش ۲۷۰ درصدی قیمت گاز را در سال جاری تجربه کرد و در مردادماه، ۲۷ درصد از هزینه‌های شرکت صرف انرژی شد. 

زرندی همچنین به مشکلات تأمین برق اشاره کرد و گفت: دریافت برق از شبکه امسال ۵۷ درصد کاهش یافت و بخش کمی از کمبود با تولید برق نیروگاه‌های داخلی جبران شد، اما در مردادماه استفاده از شبکه برق به صفر رسید. فولاد مبارکه در تلاش است تا در سال ۱۴۰۵ معضل برق به‌طور کامل حل شود.

مدیرعامل فولاد مبارکه توضیح داد که تصمیم بر این بود که شرکت فولاد سبا به‌صورت مستقل از مبارکه فعالیت کند. این هدف محقق شد و شرکت سبا در نیمه اول سال جاری ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان سود کسب کرد که از سود محاسباتی فولاد مبارکه جدا شده است.

زرندی در ادامه به مصرف آب و مدیریت منابع آبی شرکت پرداخت: کل مصرف آب فولاد مبارکه سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب است که ۱۲ میلیون مترمکعب از پساب شهری تأمین می‌شود. برای این منظور، شرکت از ۱۵ شهر فاضلاب خریداری می‌کند. امسال ۱۸ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود گرفته شد و در ۱۰ روز آینده، خط رسمی انتقال آب از دریای عمان به مبارکه با حضور وزیر صمت افتتاح می‌شود. با این اقدام، برداشت از زاینده‌رود به صفر خواهد رسید.

زرندی افزود که توسعه ساحلی فولاد مبارکه با رویکرد صادراتی یکی از اولویت‌های آینده شرکت است: در نیمه اول سال ۱۴۰۳، ۹۱ درصد صادرات از گمرک مبارکه ثبت شده بود، اما همین رقم در نیمه اول سال جاری به ۲۴ درصد کاهش یافت که ناشی از دونرخی بودن ارز بوده است. 

زرندی با اشاره به برنامه‌های فناورانه شرکت گفت که فناوری فولاد مبارکه در سه محور اصلی فولاد سبز، فولاد با ارزش افزوده، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی قرار دارد. 

وی همچنین تأکید کرد که اسناد تولید ورق الکتریکی تهیه شده و مبارکه باید به پایین دست زنجیره ارزش وارد شود.

زرندی درباره حذف یارانه‌های انرژی و تأثیر آن بر صنعت گفت: اگر یارانه‌های انرژی حذف شود، باید محدودیت‌های قیمت‌گذاری نیز برداشته شود، در غیر این صورت سوددهی فولادسازان کشور کاهش می‌یابد.

