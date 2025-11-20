خبرگزاری کار ایران
بانک ملت خدمت چک الکترونیکی مشتریان حقوقی را برای نخستین بار در کشور عملیاتی کرد

بانک ملت خدمت چک الکترونیکی مشتریان حقوقی را برای نخستین بار در کشور عملیاتی کرد
بانک ملت برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، خدمت چک الکترونیکی را که پیش از این تنها برای اشخاص حقیقی راه اندازی شده بود، به صورت کامل برای اشخاص حقوقی نیز عملیاتی کرد که بر این اساس، امکان کارسازی (وصول، واگذاری و صدور برگشتی) چک الکترونیکی، برای مشتریان حقوقی این بانک هم امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، با اعمال تغییرات خدمت چک الکترونیکی (چکاد) اشخاص حقوقی در سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی، این خدمات برای تمامی مشتریان دارای سرویس پیچک به صورت پیش فرض فعال شد.

بر این اساس، از این پس مشتریان حقوقی بانک ملت نیز می توانند همانند مشتریان حقیقی از خدمت چک الکترونیکی برای ثبت درخواست دسته چک الکترونیکی، دریافت و فعال سازی دسته چک الکترونیکی، ثبت صدور، درخواست وصول، واگذاری و انتقال، گزارش اطلاعات چک های الکترونیکی تخصیصی و کارتابل چک های الکترونیکی بهره مند شوند.

این گزارش حاکی است، چک الکترونیکی بانک ملت به عنوان یک ابزار مالی سریع، هوشمند و قابل اتکا برای مشتریان، مزایای متعددی را از جمله عدم امکان جعل، سرقت و مفقودی، امنیت و اعتبار بالا با امضای الکترونیک، امکان صدور و وصول درون بانکی به صورت برخط و 24 ساعته، امکان کارسازی (وصول، واگذاری و صدور برگشتی) به صورت غیرحضوری، رفع احتمال مغایرت میان اطلاعات مندرج در نسخه کاغذی و سامانه صیاد، رفع مشکلات مرتبط با ضرورت جا به جایی فیزیک چک میان طرفین تجاری، حذف بایگانی فیزیکی چک و رفع مشکلات نقص امضای چک، برای مشتریان به ارمغان آورده است.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
