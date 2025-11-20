بانک ملت خدمت چک الکترونیکی مشتریان حقوقی را برای نخستین بار در کشور عملیاتی کرد

بر اساس این گزارش، با اعمال تغییرات خدمت چک الکترونیکی (چکاد) اشخاص حقوقی در سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی، این خدمات برای تمامی مشتریان دارای سرویس پیچک به صورت پیش فرض فعال شد.

بر این اساس، از این پس مشتریان حقوقی بانک ملت نیز می توانند همانند مشتریان حقیقی از خدمت چک الکترونیکی برای ثبت درخواست دسته چک الکترونیکی، دریافت و فعال سازی دسته چک الکترونیکی، ثبت صدور، درخواست وصول، واگذاری و انتقال، گزارش اطلاعات چک های الکترونیکی تخصیصی و کارتابل چک های الکترونیکی بهره مند شوند.

این گزارش حاکی است، چک الکترونیکی بانک ملت به عنوان یک ابزار مالی سریع، هوشمند و قابل اتکا برای مشتریان، مزایای متعددی را از جمله عدم امکان جعل، سرقت و مفقودی، امنیت و اعتبار بالا با امضای الکترونیک، امکان صدور و وصول درون بانکی به صورت برخط و 24 ساعته، امکان کارسازی (وصول، واگذاری و صدور برگشتی) به صورت غیرحضوری، رفع احتمال مغایرت میان اطلاعات مندرج در نسخه کاغذی و سامانه صیاد، رفع مشکلات مرتبط با ضرورت جا به جایی فیزیک چک میان طرفین تجاری، حذف بایگانی فیزیکی چک و رفع مشکلات نقص امضای چک، برای مشتریان به ارمغان آورده است.

