نسخه جدید همراه بام منتشر شد/ از سفته الکترونیکی تا انتخاب آواتار دلخواه

بانک ملی ایران نسخه ۴.۲۳.۱ اپلیکیشن همراه بام را برای سیستم‌عامل اندروید منتشر کرد. کاربران می‌توانند در این نسخه جدید به‌راحتی سفته الکترونیکی به نام افراد حقیقی صادر، پروفایل خود را ویرایش و تمام پیامک‌های کد تأیید و اطلاعیه‌های بام را مستقیماً در پیام‌رسان بله دریافت کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، در این نسخه جدید، کاربران می‌توانند سفته الکترونیکی به ذی‌نفع اشخاص حقیقی صادر کنند، اطلاعات پروفایل خود را از مسیر « ویرایش اطلاعات → اطلاعات کاربری → پروفایل → منو » تغییر دهند و علاوه بر مدیریت دستگاه‌های متصل، دریافت پیامک‌های کد تأیید و اطلاع‌رسانی‌های سامانه بام را به پیام‌رسان بله منتقل کنند. 

برای فعال‌سازی این گزینه کافی است به بخش « تنظیمات اعلان → پروفایل → منو » مراجعه شود.

کاربران اندرویدی هم‌اکنون می‌توانند این نسخه را از فروشگاه‌های معتبر یا وب‌سایت رسمی بانک ملی ایران دریافت و نصب کنند.

