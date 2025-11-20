نسخه جدید همراه بام منتشر شد/ از سفته الکترونیکی تا انتخاب آواتار دلخواه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، در این نسخه جدید، کاربران می‌توانند سفته الکترونیکی به ذی‌نفع اشخاص حقیقی صادر کنند، اطلاعات پروفایل خود را از مسیر « ویرایش اطلاعات → اطلاعات کاربری → پروفایل → منو » تغییر دهند و علاوه بر مدیریت دستگاه‌های متصل، دریافت پیامک‌های کد تأیید و اطلاع‌رسانی‌های سامانه بام را به پیام‌رسان بله منتقل کنند.