قدردانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از پروفسور الوانی پدر علم مدیریت ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در این مراسم با اهدای لوح سپاس به پروفسور الوانی به پاس سال‌ها فعالیت آموزشی و پژوهشی در حوزه مدیریت، از ایشان قدردانی کرد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این مراسم گفت: پروفسور الوانی از ظرفیت‌های علمی کشور و از اساتید و پژوهشگران ایده‌پرداز و مبتکر محسوب می‌شوند که در طول حیات پربرکت خود ضمن تربیت دانشجویان مستعد همواره خدمات علمی ارزشمندی را ارائه کرده اند.

دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: پروفسور الوانی در راستای توسعه دانش مدیریت پژوهش‌های علمی و کاربردی ارزشمندی داشته‌اند که ضرورت دارد نتایج این پژوهش‌ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرند.

استاد پیشکسوت دانشگاه علامه طباطبایی و پدر علم مدیریت ایران نیز در سخنرانی از برگزاری این مراسم از سوی بانک رفاه کارگران و تلاش‌های این بانک در ارائه خدمات اثربخش به بازنشستگان قدردانی کرد.

لازم به ذکر است، پروفسور الوانی با تالیف و ترجمه کتب ارزشمند و نگارش مقاله‌های علمی اولین چهره‌های ماندگار کشور در علم مدیریت به شمار می‌رود.