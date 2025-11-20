به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین حق‌شناس، دبیر علمی رویداد حمل‌ونقل دانش‌بنیان در صنایع فولادی و معدنی، در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد: آغاز این رویداد از جایی بود که با همکاری گروه فولاد مبارکه، به‌ویژه دکتر شفیع‌زاده مدیر حمل‌ونقل و پشتیبانی، موضوع هوشمندسازی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت فولاد مطرح شد. در صنعت نسل پنجم فولاد نیز که پس از نسل چهارم شکل گرفته چهار مؤلفه کلیدی شامل خودکارسازی، هوشمندسازی، تحلیل پیش‌بینانه، ارتباطات یکپارچه و انسان‌محوری اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی افزود: پس از بررسی این نیازها، مشخص شد که هوشمندسازی فرآیند حمل‌ونقل و یکپارچه‌سازی سیستم زنجیره تأمین فولاد از همان نقطه استخراج سنگ‌آهن آغاز می‌شود؛ جایی که ماده اولیه استخراج، سپس فرآوری و به گندله تبدیل شده و در ادامه به کارخانه فولاد منتقل می‌شود. در این مسیر، اجزای بسیاری نقش‌آفرین هستند.

دبیر علمی رویداد ادامه داد: از معدن به‌عنوان نقطه شروع جایی که سامانه‌های هوشمند معدن‌کاری قابلیت پیاده‌سازی دارند تا شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، سیستم راه‌آهن، سازمان راهداری و در نهایت کارخانه فولاد که فرآیند تخلیه و لجستیک هوشمند درون آن انجام می‌شود، این چرخه تا مرحله تولید محصول ادامه دارد و پس از آن نیز در حمل محصولات فولادی تداوم پیدا می‌کند. البته تمرکز رویداد امروز بر بخش نخست این زنجیره، یعنی تا لحظه ورود مواد اولیه به کارخانه فولاد است.

حق‌شناس بیان کرد: در زنجیره تأمین، بخش‌های مختلفی از جمله معدن، راهداری، شرکت‌های حمل‌ونقل، راه‌آهن و خود مجموعه فولاد نقش دارند. معدن‌کاری هوشمند یکی از محورهای اصلی این رویداد است که شرکت‌های مختلف در آن فعالیت داشته‌اند. نیازهای فناورانه فولاد نیز مورد توجه قرار گرفته و نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی آن وجود دارد که دو نمونه موفق در این رویداد به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به حوزه حمل‌ونقل هوشمند ریلی و جاده‌ای گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، بسیاری از مشکلات کشور از جمله چالش‌های ناترازی با راهکارهای دانش‌بنیان قابل حل است. مواردی مانند خردایش آهن اسفنجی و گندله، رصد ناوگان و پایش بار از جمله نیازهای فناورانه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، راه‌آهن و راهداری است.

دبیر علمی رویداد افزود: برای نمونه، شرکت راه‌آهن نیاز دارد سیر و حرکت هوشمند را اجرا کند، جابه‌جایی را با قیمت مناسب و بهینه انجام دهد و ارتباطی عادلانه و هوشمند با شرکت‌های حمل‌ونقل برقرار کند. شرکت‌های حمل‌ونقل نیز جهادگران اصلی این عرصه هستند و اجرای فناوری در عمل، بر عهده آنان است.

معرفی نمونه‌های نوین هوشمندسازی حمل‌ونقل و لجستیک

حق‌شناس عنوان کرد: تلاش کردیم در این رویداد نمایندگان همه بخش‌ها حضور داشته باشند تا گردهمایی فعالان حوزه‌های مختلف، منشأ تحول مدنظر باشد.

وی ادامه داد: در این رویداد نمونه‌هایی از فناوری‌های نوین ارائه شده است؛ از جمله سامانه رصد ناوگان، ربات‌های هوشمند مانور قطار، سامانه‌های رصد هوشمند مبتنی بر اپلیکیشن‌های همراه که مشابه آن پیش‌تر در صنعت هوایی نیز کاربرد داشته و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری در حوزه کنترل تصادفات، رصد ناوگان و ارتباطات بین‌سازمانی.

دبیر علمی رویداد خاطرنشان کرد: زیست‌بوم فناوری حمل‌ونقل شامل چند بخش اصلی و اثرگذار است: صنایع فولاد و معادن، حاکمیت و متولیان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی از جمله شرکت راه‌آهن، سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، و نیز شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی.

حق‌شناس اضافه کرد: این رویداد بر چند مرحله متمرکز است. نخستین مرحله، شناسایی نیازهای فناورانه است؛ شفاف‌سازی این نیازها نخستین گام برای مشارکت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و فراهم‌کردن امکان تحلیل، بررسی فناوری‌های داخلی، سنجش امکان تولید بومی و تعیین مسیر توسعه محصولات است.

وی ادامه داد: گام دوم، انتشار فراخوان در قالب‌های مختلف است تا نیازهای فناورانه به شرکت‌های توانمند، پارک‌های علمی و تحقیقاتی و مجموعه‌های دانشگاهی ارائه شود.

دبیر علمی رویداد افزود: پیشنهاد ما این است که رویداد «حمل‌ونقل دانش‌بنیان» در سال‌های آینده نیز ادامه یابد. پس از جمع‌آوری نیازهای فناورانه و بررسی طرح‌های شناسایی‌شده توسط گروه فولاد، برخی طرح‌ها به مرحله پایلوت رسیده و نتایج آن مشخص شده است. یکی از این طرح‌ها که امروز رونمایی شد، حاصل همکاری گروه فولاد و دانشگاه صنعتی اصفهان است. هدف آن است که در سال‌های آینده با مشارکت شرکت‌های بیشتر و ارائه محصولات گسترده‌تر، نمایشگاه‌ها و رویدادهایی قدرتمندتر برگزار شود تا زنجیره حمل‌ونقل و صنایع فولاد بیش از پیش به سمت هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری پیش برود.