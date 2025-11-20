به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گروه فولاد مبارکه با سه محور اصلی توسعه، مسئولیت‌پذیری و پایداری در این نمایشگاه حضور دارد.

گروه فولاد مبارکه نیز به همراه ۱۵ شرکت زیر مجموعه شامل شرکت‌های فولاد و نورد سبا اصفهان، فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، هلدینگ آتیه فولاد نقش‌جهان، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فولادسنگان خراسان، فنی مهندسی فولاد مبارکه، فرآوری معدنی اپال کانی پارس، فولاد هرمزگان جنوب، ایریسا، گروه سرمایه گذاری توکا فولاد، تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه، صندوق خطر پذیر فولاد مبارکه، نوین الکترود اردکان، صنایع فولاد توان‌آور آسیا و صناپ در سالن ۳۸ میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان است.

انتهای پیام/