با حضور وزیر صمت؛

بیست‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی متافو آغاز بکار کرد

بیست‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی متافو آغاز بکار کرد
بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) صبح امروز ۲۹ آبان‌ماه با حضور اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سمیعی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران آغاز بکار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گروه فولاد مبارکه با سه محور اصلی توسعه، مسئولیت‌پذیری و پایداری در این نمایشگاه حضور دارد.

گروه فولاد مبارکه نیز به همراه ۱۵ شرکت زیر مجموعه شامل شرکت‌های فولاد و نورد سبا اصفهان، فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، هلدینگ آتیه فولاد نقش‌جهان، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فولادسنگان خراسان، فنی مهندسی فولاد مبارکه، فرآوری معدنی اپال کانی پارس، فولاد هرمزگان جنوب، ایریسا، گروه سرمایه گذاری توکا فولاد، تأمین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه، صندوق خطر پذیر فولاد مبارکه، نوین الکترود اردکان، صنایع فولاد توان‌آور آسیا و صناپ در سالن ۳۸ میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان است.

