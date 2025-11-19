پاسخ عملی به هشدار رئیس جمهور / کرمان موتور نقشه عبور از ناترازی انرژی را اعلام کرد
کرمان موتور با هدف کاهش مصرف سوخت و انتشار دیاکسیدکربن، توسعه قوای محرکه نوین و پاک را در دستور کار قرار داده است. این رویکرد بخشی از برنامه کلان این شرکت برای سازگاری با استانداردهای جهانی و پاسخ به چالشهای انرژی در کشور است.
اخطار رئیسجمهور به خودروسازان؛ ضرورت اصلاح موتورهای بنزینی
رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت (۲۵ آبان ۱۴۰۴) به خودروسازان کشور هشدار داد که اگر در یک بازه زمانی معقول، اصلاحات لازم در موتور خودروها و کاهش مصرف سوخت اعمال نشود، دولت ناچار خواهد شد در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید تجدید نظر کند.
این هشدار در حالی مطرح شد که پیش از آن نیز برخی خودروسازان، از جمله کرمان موتور، با توجه به شرایط زیست محیطی کشور و روند جهانی صنعت، بارها اعلام کرده بودند که زیرساختهای توسعه محصولات آینده را بر پایه افزایش سهم خودروهای پاک و کاهش تولید خودروهای صرفاً بنزینی بنا نهادهاند.
پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت؛ پیشگامی در برقی سازی حمل و نقل
معاون توسعه محصول کرمان موتور در حاشیه «کنفرانس بینالمللی ماشینها و محرکههای الکتریکی» دانشگاه علم و صنعت (۲۷ آبان ۱۴۰۴)، با اشاره به تذکر رئیسجمهور، اعلام کرد که این شرکت سابقه طولانی در تولید موتورهای بنزینی مطابق استانداردهای روز دنیا دارد و سالهاست مسیر توسعه قوای محرکه کممصرف و پاک را آغاز کرده و به صورت جدی این مسیر دنبال میکند؛ ایگل برقی به عنوان اولین خودروی برقی ساخت داخل توسط کرمان موتور به مرحله تستهای تصادف و آزمایشگاهی رسیده است.
ابوالفضل خلخالی به تشریح سیاستهای کرمان موتور در زمینه کاهش مصرف سوخت پرداخت و توضیح داد: بر اساس برنامه «عهد ۱۴۰۷»، کرمان موتور ترکیب سبد محصولات خود را به گونهای تنظیم کرده است که ۱۰ درصد خودروها برقی، ۳۰ درصد هیبریدی و ۶۰ درصد بنزینی باشد. این سیاست به طور چشمگیری در کاهش مصرف سوخت و انتشار دیاکسید کربن (CO₂) در سبد محصولات کرمان موتور مؤثر خواهد بود و گامی مهم در جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست به شمار میرود.
حرکت ساختاری کرمان موتور به سوی خودروهای پاک
بر اساس گزارشهای ارائه شده، کرمان موتور طی سالهای اخیر مسیری متفاوت در صنعت خودرو آغاز کرده؛ مسیری که هدف اصلی آن کاهش مصرف انرژی و گذار از تولید سنتی به تولید خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی است. بر اساس یک برنامه جامع توسعه محصول، این شرکت رویکرد خود را با هدف کاهش مصرف سوخت در سبد محصولات خود برنامه ریزی کرده است.
سه مسیر مکمل برای توسعه قوای محرکه
بزرگترین خودروساز خصوصی کشور با رویکردی جامع و نوآورانه در حوزه قوای محرکه، سه مسیر مکمل توسعه را پیگیری میکند که هدف نهایی آن کاهش چشمگیر مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت محصولات است.
در اولین مسیر، توسعه قوای محرکه کممصرف بنزینی با هدف کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت و داخلیسازی ۷۰ درصدی قطعات دنبال میشود. دومین مسیر، تمرکز بر قوای محرکه هیبریدی است که میتواند مصرف سوخت را تا ۳۵ درصد کاهش دهد و پیشبینی میشود ظرفیت تولید سالانه این نوع قوای محرکه در مجموعه کرمان موتور به ۱۲۵ هزار دستگاه برسد. سومین مسیر توسعه قوای محرکه برقی است، که با حذف کامل مصرف سوخت فسیلی، امکان تولید سالانه ۲۵ هزار دستگاه از این نوع قوای محرکه را فراهم میآورد.
همچنین کرمان موتور با راه اندازی خط تولید موتورهای 1500 سی سی کم مصرف و موتورهای 1500 TGDI، توانسته است چارچوب تولید موتورهای بهینه و رقابتپذیر را در کشور تقویت کند.
زیرساختهای فناورانه برای عبور از ناترازی انرژی
توسعه قوای محرکه پاک بدون ایجاد زیرساختهای فناورانه ممکن نیست؛ به همین دلیل کرمان موتور طی چند سال اخیر مجموعهای از مراکز تخصصی و امکانات توسعهای ایجاد کرده است. از راه اندازی مرکز توسعه نرمافزارهای خودرویی «متا»، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و توسعه فناوریهای موتورهای الکتریکی، پکهای باتری، گیربکسهای DHT و سامانههای کمک راننده (ADAS) تا ساخت بدنههای سبکوزن آلومینیومی و کامپوزیتی مهمترین اقدامات این شرکت در جهت طراحی و توسعه خودروهای نوین است.
این مجموعه اقدامات نشان میدهد این خودروساز به صورت ساختاری در حال گذار به توسعه محصولات کم مصرف، پاک و با بهرهوری بالاتر است.
با اجرای کامل برنامه توسعه محصول کرمان موتور، پیامدهای اقتصادی و انرژی قابل توجهی پیشبینی میشود:
- 37% کاهش مصرف سوخت در کل سبد محصولات
- کاهش میانگین انتشار CO₂ به حدود ۱۰۵ گرم بر کیلومتر
- افزایش تیراژ تولید سالیانه به ۵۰۰ هزار دستگاه تا سال 1407
- نیم درصد نقشآفرینی در رشد اقتصاد ملی
کرمان موتور با برنامهریزی دقیق برای توسعه خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی و با ایجاد زیرساختهای فناورانه در کنار همکاری با مراکز علمی، در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی برقی سازی حمل و نقل در صنعت خودرو ایران است.
هدفگذاری برای افزایش سهم خودروهای پاک تا ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۷ و کاهش چشمگیر مصرف انرژی نشان میدهد که این شرکت علاوه بر ارتقای سبد محصولات خود، نقشی مؤثر در کاهش مصرف سوخت و کاهش وابستگی کشور به منابع انرژی فسیلی ایفا میکند.