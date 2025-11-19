به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، نخستین تفاهم‌نامه در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ مگاواتی میان شرکت تاچکو و شرکت ملی واردات و صادرات ماشین‌آلات چین (CMC) به امضا رسیده است.

مدیرعامل تاچکو در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: حوزه انرژی در ایران یک حوزه وسیع اقتصادی و فناورانه است که می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک باشد و فرصت‌های مطلوبی برای هر دو طرف ایجاد کند.

سعید باستانی همچنین از آمادگی این شرکت برای گسترش همکاری‌ها در حوزه احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و پروژه‌های LNG خبر داد.

دومین تفاهم‌نامه توسعه همکاری میان تاچکو و شرکت CPG آلمان باهدف گسترش همکاری‌های فنی، مهندسی و انتقال فناوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع فولاد سبز به امضا رسید.

بهینه‌سازی نیروگاه‌ها، بهره‌وری انرژی، مدیریت منابع آب و گاز و کاهش کربن در صنایع فلزی، از موضوعات مهم این تفاهم‌نامه همکاری است.

مدیرعامل تاچکو در این زمینه اظهار داشت: همکاری با CPG آلمان فرصت ارزشمندی برای انتقال دانش فنی و اجرای پروژه‌های نوآورانه در حوزه انرژی‌های نو و تولید فولاد سبز است.

سومین تفاهم‌نامه همکاری تاچکو با گروه صنعتی سدید به امضا رسیده و هدف آن، گسترش همکاری‌های فنی، مهندسی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و صنعتی دو مجموعه در زمینه طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه‌های نیروگاهی و نیز، بهینه‌سازی و هوشمندسازی مصرف انرژی در صنایع فولادی و معدنی کشور از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه همکاری است.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، باستانی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نو در صنعت انرژی کشور گفت: توسعه همکاری با گروه صنعتی سدید فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی دانش فنی و ظرفیت‌های اجرایی در مسیر ارتقای بهره‌وری و ورود به حوزه‌های جدید صنعت انرژی است.

وی تصریح کرد: تاچکو با تکیه بر توان و تجربیات خود در حوزه مدیریت و بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی، آماده اجرای طرح‌های مشترک در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پروژه‌های سیکل ترکیبی و فناوری‌های نوین در راستای کاهش کربن است.

