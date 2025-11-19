خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای سه تفاهم‌نامه توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری بین تاچکو و شرکت‌های داخلی و خارجی

امضای سه تفاهم‌نامه توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری بین تاچکو و شرکت‌های داخلی و خارجی
کد خبر : 1716250
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت توسعه انرژی چادرملو (تاچکو) باهدف توسعه فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک با سه شرکت داخلی و خارجی تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، نخستین تفاهم‌نامه در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰۰ مگاواتی میان شرکت تاچکو و شرکت ملی واردات و صادرات ماشین‌آلات چین (CMC) به امضا رسیده است.

مدیرعامل تاچکو در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: حوزه انرژی در ایران یک حوزه وسیع اقتصادی و فناورانه است که می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های مشترک باشد و فرصت‌های مطلوبی برای هر دو طرف ایجاد کند.

 سعید باستانی همچنین از آمادگی این شرکت برای گسترش همکاری‌ها در حوزه احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و پروژه‌های LNG خبر داد.

دومین تفاهم‌نامه توسعه همکاری میان تاچکو و شرکت CPG آلمان باهدف گسترش همکاری‌های فنی، مهندسی و انتقال فناوری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع فولاد سبز به امضا رسید.

بهینه‌سازی نیروگاه‌ها، بهره‌وری انرژی، مدیریت منابع آب و گاز و کاهش کربن در صنایع فلزی، از موضوعات مهم این تفاهم‌نامه همکاری است.

مدیرعامل تاچکو در این زمینه اظهار داشت: همکاری با CPG آلمان فرصت ارزشمندی برای انتقال دانش فنی و اجرای پروژه‌های نوآورانه در حوزه انرژی‌های نو و تولید فولاد سبز است.

سومین تفاهم‌نامه همکاری تاچکو با گروه صنعتی سدید به امضا رسیده و هدف آن، گسترش همکاری‌های فنی، مهندسی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و صنعتی دو مجموعه در زمینه طراحی، ساخت، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه‌های نیروگاهی و نیز، بهینه‌سازی و هوشمندسازی مصرف انرژی در صنایع فولادی و معدنی کشور از جمله مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه همکاری است.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، باستانی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نو در صنعت انرژی کشور گفت: توسعه همکاری با گروه صنعتی سدید فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی دانش فنی و ظرفیت‌های اجرایی در مسیر ارتقای بهره‌وری و ورود به حوزه‌های جدید صنعت انرژی است.

وی تصریح کرد: تاچکو با تکیه بر توان و تجربیات خود در حوزه مدیریت و بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی، آماده اجرای طرح‌های مشترک در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، پروژه‌های سیکل ترکیبی و فناوری‌های نوین در راستای کاهش کربن است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب