تمدید و افزایش دامنه استاندارد ISO/IEC 17025 واحد آزمایشگاه در فولاد سنگان

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط عمومی فولاد سنگان، ایمان اکبری، رئیس آزمایشگاه فولاد سنگان با اعلام این خبر اعلام کرد : این واحد با استفاده از دانش فنی پرسنل خود، همواره به عنوان یکی از آزمایشگاه های سرآمد در شرکت های فولادی کشور مطرح بوده و با حفظ صحت و دقت مورد نیاز به بهترین نحوه عملیات پشتیبانی از خطوط تولید کنسانتره و گندله را ایفا نموده است.

وی گفت: پس از استقرار الزامات و اخذ ایزو، با اجرای مدون برنامه های تضمین کیفیت و کنترل میانی، هرگونه انحراف از صحت روش های آزمون به صورت جدی رصد گردیده تا داده های گزارش شده از سمت این واحد کمترین فاصله ممکن با مقادیر تخصیص یافته را دارا باشد. نمرات و گواهینامه های اخذ شده توسط آزمایشگاه فولاد سنگان در آزمون های کفایت تخصصی (PT) به عنوان بهترین ابزار کنترل کیفیت خارجی نتایج آزمایشگاه، به خوبی گواه این موضوع می باشد.

رئیس آزمایشگاه فولاد سنگان در ادامه این گفت وگو گفت: با افزایش دانش فنی و تجربه پرسنل این واحد در فرآیند تمدید اعتبار گواهینامه، درخواست افزایش دامنه نیز به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال گردید. پس از بررسی و تایید درخواست مربوطه عملیات ارزیابی واحد آزمایشگاه توسط گروه ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام گردید.

اکبری ادامه داد: پس از ارزیابی موفق این واحد و رفع محدود عدم انطباق های جزئی شناسایی شده، گواهینامه استاندارد آزمایشگاه فولاد سنگان به مدت سه سال تمدید گردید و علاوه بر افزودن 7 آزمون جدید شامل اندازه گیری رطوبت در کانه های آهنی، اندازه گیری هدایت الکتریکی در آب، اندازه گیری pH در آب و پساب، اندازه گیری درصد اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیسیوم، اکسید منیزیم و اکسید کلسیم در کانه های آهن، دامنه آزمون های قبلی تحت پوشش استاندارد نیز افزایش پیدا نمود. (اندازه گیری آهن کل در کانه های آهنی، اندازه گیری اکسید آهن برای گندله، اندازه گیری اکسید آهن برای کنسانتره و اندازه گیری درصد گوگرد کانه های آهنی).

لازم به ذکر است، این موفقیت تاییدی بر عملکرد خوب واحد کنترل کیفیت و ازمایشگاه فولاد سنگان و نشان از تلاش و تعهد جدی کارکنان این واحد به منظور بالا بردن دقت و صحت نتایج و انضباط فرآیندی در جهت اعتلای نام فولاد سنگان دارد.