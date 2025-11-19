بانک رفاه کارگران در استفاده از ابزارهای نوین بانکی پیشرو است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، محمدجانی با بیان این مطلب در همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران گفت: بر اساس قوانین بالادستی نسبت به توسعه ابزارهای نوین بانکی تکلیف داریم. بدون شک گسترش این ابزارها و تحقق اهداف مربوطه، منجر به ثبات مالی و پولی کشور می شود.