به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمد پور با بیان این مطلب در دومین همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه در سال جاری افزود: در بانک مرکزی در حوزه نظارتی برخی بانک ها هستند که به واسطه تیم مدیریتی مجرب و با دانش، نسبت به فعالیت قانونمند و اثربخش آنها اطمینان کامل داریم و بانک رفاه از جمله این بانک ها است.