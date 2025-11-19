خبرگزاری کار ایران
معاون بانک مرکزی:

بانک رفاه کارگران کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کند

بانک رفاه کارگران کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کند
دکتر محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با جدیت بسیار به دنبال افزایش نرخ کفایت سرمایه شبکه بانکی به بالای 8 درصد است. در حال حاضر این نسبت در بانک رفاه بالاتر از این رقم است و بهترین نرخ کفایت سرمایه را در بین بانک های دولتی و نیمه دولتی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمد پور با بیان این مطلب در دومین همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه در سال جاری افزود: در بانک مرکزی در حوزه نظارتی برخی بانک ها هستند که به واسطه تیم مدیریتی مجرب و با دانش، نسبت به فعالیت قانونمند و اثربخش آنها اطمینان کامل داریم و بانک رفاه از جمله این بانک ها است.

بانک رفاه کارگران کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت می‌کند

دکتر محمدپور تصریح کرد: بانک رفاه کارگران در راستای اقدامات احتیاطی و دستورالعمل های بانک مرکزی همواره مراقبت های لازم را داشته و جلوتر از ما حرکت کرده است.

معاون تنظیم گری بانک مرکزی در پایان گفت: بانک رفاه به خوبی توانسته ضمن حمایت از برنامه های حمایتی سازمان تامین اجتماعی، کاملا در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت کند.

