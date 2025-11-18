پارسخودرو در مسیر تحول سبز؛
از واردات ROEWE تا ساخت زیرساخت شارژ
پارسخودرو همزمان با تأکید دولت بر حرکت به سمت فناوریهای پاک، برنامه نوسازی خود را با واردات ROEWE پلاگینهیبرید، مذاکره برای مونتاژ داخلی و ایجاد زیرساخت شارژ برقی سرعت داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پارس خودرو، در روزهایی که رئیسجمهور پزشکیان با اولتیماتوم جدی خواستار تحول واقعی در صنعت خودرو و حرکت به سمت فناوریهای پاک شده، پارسخودرو یکی از معدود خودروسازانی است که مدتهاست نه در سطح شعار، بلکه در عمل وارد فاز جدیدی از نوسازی، فناوریمحوری و توسعه زیرساخت شده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد؛ این شرکت طی ماههای اخیر نقش محوری و پیشتازانهای در حوزه خودروهای کممصرف و نوین ایفا کرده و قدمهای مؤثری در زمینه واردات، زیرساخت و انتقال فناوری برداشته است.
پیشتازی پارسخودرو در واردات ROEWE پلاگینهیبرید
پارسخودرو در فاز نخست واردات خودروهای پاک به کشور، یکی از بزرگترین برنامههای واردات خودروهای پلاگینهیبریدی ROEWE را به خود اختصاص داده و در میان خودروسازان ایرانی، اولین تولیدکننده ای بوده که در این مسیر گام نهاده است.
این خودروها با مصرف سوخت بسیار پایین، آلایندگی نزدیک به صفر و بهرهگیری از ترکیب موتور برقی و بنزینی، یکی از بهترین گزینهها برای کاهش مصرف سوخت و کاهش بار آلودگی کلانشهرها به شمار میروند.
محصول وارداتی پارسخودرو دارای مصرف سوخت بسیار پایین و در حدود سه لیتر در هر صد کیلومتر با بهرهگیری از یک موتور توربوشارژ و یک موتور الکتریکی بوده و با ظرفیت 48 لیتر بنزین، و مدت زمان شارژ برقی کامل چهار ساعته قادر به طی مسافت کلی 1050 کیلومتر است.
انتخاب این مدلها از سوی پارسخودرو دقیقاً همراستا با سیاست دولت برای توسعه حملونقل پاک و کاهش اتکا به خودروهای پرمصرف بوده است.
مذاکرات جدی با یک خودروساز معتبر بینالمللی برای مونتاژ ROEWE در ایران
یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت پارسخودرو، آغاز مذاکرات رسمی با شرکت چینی تولیدکننده محصول پلاگین هیبریدی ROEWE Erx5 با هدف انتقال دانش فنی و بررسی امکان مونتاژ این محصول در خطوط تولید پارسخودرو است.
محورهای این مذاکرات فشرده شامل مواردی از قبیل انتقال فناوری تولید انبوه قوای محرکه هیبریدی به گروه خودروسازی سایپا، تولید CKD و سپس داخلیسازی قطعات، استفاده از خطوط بهروزشده پارسخودرو برای شروع مونتاژ و بررسی تولید یک پلتفرم مشترک در آینده است.
در صورت موفقیت این مذاکرات، پارسخودرو میتواند به نخستین تولیدکننده خودروهای پلاگینهیبریدی در ایران تبدیل شود؛ اقدامی تحولساز که آینده صنعت خودرو کشور را متحول خواهد کرد.
برنامه سهجانبه داخلی، طراحی و تولید نسخه هیبریدی پارسنوآ
بهدنبال استقبال گسترده بازار از محصول جدید پارسنوآ، خودرو ایرانی جدید پارسخودرو، برنامهای مشترک میان این شرکت با دو مجموعه مگاموتور و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا تعریف شده تا با تکیه بر فناوریهای بومی و دانش متخصصان داخلی، این محصول جدید با بهرهگیری از این فناوری نوین تولید و به بازار عرضه شود.
حرکت زیرساختی مهم: ایجاد ایستگاه شارژ خودروهای برقی در پارسخودرو
در کنار واردات خودروهای پاک، یکی از اقدامات استراتژیک و کمتر دیدهشده، راهاندازی ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی در مجموعه پارسخودرو است.
این اقدام نشاندهنده دو نکته کلیدی شامل آمادگی کامل شرکت برای خدماتدهی به نسل جدید خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی و شروع حرکت عملی برای توسعه زیرساخت شارژ، که یکی از اصلیترین نیازهای کشور در مسیر گذار به خودروهای برقی است.
این ایستگاهها در فاز نخست در سایت مرکزی فعال شده و در مراحل بعدی به شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور توسعه خواهند یافت.
تقویت انگیزه پارسخودرو در سایه دستور قاطع رئیسجمهور
دستور صریح و قاطع رئیسجمهور برای تحول صنعت خودرو، انگیزه پارسخودرو را برای سرعتبخشیدن به برنامههای توسعهای دوچندان کرده است.
اکنون این شرکت مسیر خود را روشن و مشخص تعریف کرده است: ورود فناوریهای پاک، توسعه زیرساخت شارژ، انتقال تکنولوژی و تولید خودروهای هیبریدی در داخل.
با این حال، تحقق کامل این اهداف نیازمند یک حمایت کلیدی است و آن هم حمایت شبکه بانکی و تأمین مالی از طریق تسهیلات و سرمایهگذاری است. نقش بانکها در حمایت و تأمین مالی و توسعه خطوط تولید خودروسازان و در نتیجه آن، صرفه جویی ارزی ناشی از کاهش کلی مصرف سوختهای فسیلی در کشور حائز اهمیت است.
اگر این حمایت صورت گیرد، پارسخودرو بهعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان گروه سایپا توان و ظرفیت آن را دارد که در کوتاهترین زمان، به بازیگر اصلی حوزه خودروهای پاک و فناوریهای نو در ایران تبدیل شود و نقشی تعیینکننده در آینده حملونقل کشور ایفاء کند.