انواع رول ورق در بازار آهن

در بازار آهن انواع رول ورق نظیر گالوانیزه، گالوانیزه رنگی، سیاه، روغنی، اسیدشویی، آجدار، استیل و قلع اندود تولید می شود، در این مطلب درباره رول ورق، انواع و مشخصات آنها توضیح می دهیم.

رول ورق چیست؟

رول ورق یا کلاف ورق نوعی ورق آهنی است که توسط فرآیندی به نام نورد جمع شده و به صورت یک استوانه درآمده است، مانند یک نوار چسب که دور قرقره پیچ خورده است.

چند نوع رول ورق داریم؟

رول ورق گالوانیزه

رول ورق روغنی

رول ورق آجدار

رول ورق رنگی

رول ورق سیاه

رول ورق اسید شویی

رول ورق استیل

رول ورق قلع اندود

تاثیر رول ورق در قیمت آن

در بازار آهن قیمت ورق آهن کیلویی به عواملی نظیر وزن و نوع ورق بستگی دارد.

رول ورق گالوانیزه

رول ورق گالوانیزه از جنس ورق گالوانیزه (فولادی) است که یک پوشش محافظ از جنس فلز روی دارد و به آن کمک می کند تا در برابر خوردگی بسیار مقاوم باشد.

مشخصات رول ورق گالوانیزه

ضخامت: 0.18 تا 5 میلی متر

عرض: بین 720 تا 1350 میلی متر

کاربرد: تولید کولر، یخچال، اجاق گاز، مخزن، لوله و اتصالات، کابینت، کانکس

انواع: ورق گالوانیزه گرم و سرد

وزن پوشش: 60 تا 400 گرم بر متر مربع

توجه: ضخامت و عرض کلاف گالوانیزه هر کارخانه با کارخانه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال کلاف گالوانیزه شرکت فولاد مبارکه عرضی بین 750 تا 1350 میلی متر دارد ولی کلاف های گالوانیزه شرکت هفت الماس قزوین عرضی بین 720 تا 1280 میلی متر دارند.

رول ورق گالوانیزه رنگی

کلاف ورق گالوانیزه همان ورق گالوانیزه است که پس از عملیات چربی زدایی و شستشو با آب گرم، رنگ آمیزی می شود، معمولا جنس رنگ از پلی استر معمولی، پلی وینیل کلراید و پلی بورتان است.

همچنین به نقل از وب سایت آهن ملل ورق رنگی فولادی این چنین تعریف می شود:

«ورق گالوانیزه رنگی فولادی، نوعی ورق گالوانیزه است که به منظور افزایش زیبایی و همچنین استقامت ورق گالوانیزه، آن را رنگ آمیزی می کنند. فولادهای گالوانیزه، پوششی از زینک اکساید دارند که این پوشش در برابر عوامل محیطی بیرونی از ورق محافظت می کند. این پوشش، عمر مفید ورق را افزایش می‌دهد، اما آن را ضد زنگ نمی کند؛ به همین دلیل است که ورق را رنگ می کنند تا مقاومت به خوردگی ورق گالوانیزه را بالاتر ببرند.»

مشخصات رول ورق گالوانیزه رنگی

ضخامت: 0.2 تا 1.5 میلی متر

عرض: بین 720 تا 1300 میلی متر

کاربرد: تولید یخچال، بدنه هود، سوله ، ورق سقف، عرشه فولادی

انواع: قرمز، بنفش، آبی، سبز، سفید، قهوه ای، نقره ای، زرد

رول کلاف ورق سیاه

کلاف ورق سیاه (ورق گرم) از ورق های سیاه به دست می آید که به عنوان ورق پایه برای تولید انواع ورق آهن استفاده می شود، گرمای بسیار بالا هنگام تولید این ورق ها، رنگ آنها کمی تیره و مات می کند و به همین دلیل در بازار به آنها ورق سیاه می گویند و معمولا از ورق های آهنی دیگر ضخیم تر هستند.

مشخصات رول ورق سیاه

ضخامت: 1.5 تا 100 میلی متر

عرض: 600 تا 4500 میلی متر

کاربرد: ساخت بدنه کشتی، انواع قطعات صنعتی و کشاورزی، مخازن تحت فشار و دیگ های بخار، لوله، تسمه و اسکلت فلزی ساختمان

انواع: St33، St37 ، St44 و St52

رول ورق روغنی

رول ورق روغنی یا رول نورد سرد سطحی براق و روغنی مانند دارد که علت آن روغن کاری آن می باشد، کلاف های روغنی دقت ابعادی بسیار بالایی دارند و به همین دلیل برای تولید انواع قطعات خودرو، صنعت هوا فضا و ماشین کاری مناسب است.

مشخصات رول ورق روغنی

ضخامت: 0.18 تا 3 میلی متر

عرض: 600 تا1800 میلی متر

کاربرد: تولید انواع مبل، لوازم خانگی و اداری، آبگرمکن، یخچال، لوله، رادیات، کابنت و اگزوز

انواع: St12، St13، St14 و St16

رول ورق اسید شویی

ورق های گرم بعد از اینکه تولید شدند دارای پوسته اکسیدی هستند و به همین دلیل برای کارایی بهتر با اسید کلریدریک شسته شده و به ورق اسید شویی تبدیل می شوند.

مشخصات رول ورق اسید شویی

ضخامت: 1.5 تا 5.3 میلی متر

عرض: 600 تا 1680 میلی متر

کاربرد: تولید اسکلت، رینگ و چرخ خودرو، انواع لوله و پروفیل، مخازن گاز و ابزار یراق

انواع: St22، St23، St24، St33، St37-2، St37-3، St44-2 و St44-3

رول ورق آجدار

یکی از انواع ورق های فولادی است ورق آجدار می باشد که روی آنها طرح های بادامی، لوزی و عدسی شکل وجود دارد.

مشخصات رول ورق آجدار

ضخامت ورق: 2 تا 6 میلی متر

عرض ورق: 1000 تا 1500 میلی متر

کاربرد: کف وانت بار، کامیون و پله های عابر پباده، سقف و دیوارهای آسانسور، دستگاه های صنعتی و قطعات لوازم خانگی

انواع: پرسی و فابریک

رول ورق استیل

پرکاربردترین ورق آهنی ورق استیل یا استنلس استیل می باشد که در 3 سری 200، 330 و 400 تولید می شود و سطح آن براق است.

این ورق ها به دلیل خاصبت ضد زنگ و هزینه تولید بالایی که دارند نسبت به بقیه ورق های آهنی گران تر است.

مشخصات رول ورق استیل

ضخامت ورق: 2 تا 40 میلی متر

عرض ورق: 1000 تا 1500 میلی متر

کاربرد: تولید انواع قاشق و چنگال، تانکر حمل مواد شیمیایی، سینک ظرفشویی، لوازم الکتریکی، تجهیزات پزشکی، غذایی و ورزشی

انواع: آجدار و پرسی

رول ورق قلع اندود

ورق قلع اندود به ورق های فولادی نازکی می گویند که روی آنها روکشی از قلع کشیده شده است و آنها را ضد باکتری و ضد زنگ می کند، به همین دلیل از این ورق برای تولید انواع قوطی کنسرو و فیلترهای روغن استفاده می شود.

مشخصات رو ورق قلع اندود

ضخامت: 0.16 تا 0.4 میلی متر

عرض: 600 تا 1050 میلی متر

کاربرد: تولید بدنه قوطی و کنسرو، قوطی حلب، قوطی اسپری، باتری، فیلتر روغن

انواع کیفیت: T2، T3، T4 و T5

رول گیر ورق چیست؟

رول گیر ورق یا رول باز کن ورق به دستگاهی می گویند که رول را باز می کند و به صورت ورق مسطح در می آورد، دستگاه رول باز کن ورق از اجزاء مختلفی مانند شفت اصلی، بازوی نگهدارنده، سیستن ترمز، یاتاقان و غیره تشکیل شده است. به همین دلیل، کلا دو نوع حالت ورق در بازار وجود دارد: ورق (شیت) و رول (کلاف یا کویل).

هر رول ورق چند متر است؟

فکر می کنید رول ورق که باز شود کلا چند متر می شود؟ هر رول ورق با توجه به نوع ورق و ضحامت آن بین 125 تا 1335 متر است.

همچنین به نقل از وبسایت آهن ملل طول هر رول ورق به این صورت است:

«هر رول ورق بسته به ضخامت و نوع ورق بین 125 تا 1335 متر است. هر چه ضخامت رول ورق فولادی بیشتر باشد طبیعتاً طول آن کمتر می شود زیرا پیچ دادن آن و تبدیل آن به کلاف محدودیت ها و شرایط خود را دارد. همچنین فرآیند رولینگ یا جمع کردن ورق توسط غلتک ها پیچیدگی های خاصی دارد. همچنین، از آنجایی که ورق فولادی بارها و بارها توسط غلتک می پیچد، می‌تواند سخت ‌تر و شکننده‌ تر شود و به طور بالقوه بر فرآیند کلاف ‌بندی (Coiling) تأثیر بگذارد.»

هر رول ورق چند تن است؟

هر رول ورق بسته به نوع آن بین 3 تا 29.5 تُن است که شرح آن به صورت زیر می باشد:

وزن هر رول ورق گالوانیزه بین 3 تا 8.23 تُن

وزن هر رول ورق گالوانیزه رنگی بین 3 تا 10 تُن

وزن هر رول ورق سیاه بین 3 تا 29.5 تُن

وزن هر رول ورق روغنی بین 4 تا 24.8 تُن

وزن هر رول ورق اسید شویی بین 6.7 تا 28 تُن

وزن هر رول ورق آجدار بین 22 تا 30 تُن

وزن هر رول ورق استیل بین 1 تا 25 تُن

وزن هر رول ورق قلع اندود بین 5 تا 15 تُن

