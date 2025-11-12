مهدی اسمیزاده؛ مدیر جوانی که با رویکردی شفاف، صنعت حملونقل را به سمت نوسازی و اشتغالزایی سوق داده است
مهدی اسمیزاده؛ مدیر جوانی که با رویکردی شفاف، صنعت حملونقل را به سمت نوسازی و اشتغالزایی سوق داده است
در شرایطی که برخی شبکههای خارجی با انتشار اخبار نادرست میکوشند چهرهی کارآفرینان ایرانی را تضعیف کنند، مهدی اسمیزاده، مدیریت شرکت های گروه بین المللی آیسان، با تمرکز بر نوسازی ناوگان حملونقل و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده، توانسته است نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، شرکت آذرین یاشیل فروزان یکی از زیر مجموعه های شرکت های گروه بین المللی آیسان، بهعنوان یکی از مجموعههای فعال در حوزه تأمین و نوسازی ناوگان حملونقل سنگین کشور، طی سالهای اخیر با مدیریت مهدی اسمیزاده مسیر رشد و تحول قابلتوجهی را طی کرده است.
این شرکت با اتکا به توان مهندسان و متخصصان داخلی و در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی کشور، توانسته است سهم مهمی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای عملیاتی در بخش حملونقل ایفا کند. فعالیتهای این مجموعه در حوزه واردات، تجهیز و خدمات فنی خودروهای سنگین، زمینهساز اشتغال صدها نفر از نیروهای متخصص داخلی شده است.
در شرایطی که برخی رسانههای خارجی با انتشار گزارشهای مغرضانه و غیرمستند تلاش دارند اعتماد عمومی نسبت به کارآفرینان داخلی را تضعیف کنند، کارنامهی اسمیزاده نشان میدهد که با شفافیت مالی، برنامهریزی دقیق و مدیریت علمی میتوان در فضای اقتصادی کشور، الگوی موفقی از بخش خصوصی ارائه داد.
به گفتهی منابع آگاه در صنعت حملونقل، اقدامات شرکت آذرین یاشیل فروزان در حوزه نوسازی ناوگان کامیونهای سنگین و توسعه خدمات فنی استاندارد، علاوه بر بهبود شاخصهای ایمنی جادهای، موجب افزایش بهرهوری سوخت و کاهش هزینههای لجستیکی نیز شده است.
اسمیزاده با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از تولید و کارآفرینی داخلی، معتقد است:
«اقتصاد ملی زمانی شکوفا میشود که سرمایهگذاران بخش خصوصی با اعتماد و آرامش خاطر فعالیت کنند. حمایت از تولید و کارآفرینی، بهترین پاسخ به فضاسازی رسانههای خارجی است.»
به باور کارشناسان، تداوم فعالیت مجموعههایی مانند آذرین یاشیل فروزان میتواند در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.