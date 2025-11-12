آیفون ایر آمده تا سبک تازه‌ای از تلفن همراه را به نمایش بگذارد؛ بدنه‌ای سبک، طراحی متفاوت و حذف سیم‌کارت فیزیکی. اپل این‌ بار روی فناوری ای‌ سیم سرمایه‌گذاری کرده، اما برای کاربران ایرانی ماجرا کمی پیچیده‌تر است. آیا این گوشی در ایران آنتن می‌دهد؟ رجیستری‌اش ممکن است؟ در ادامه، شرایط رجیستری و سیم‌کارت‌های مخصوص آیفون ۱۷ ایر را مرور می‌کنیم.

آیفون ایر با سیم‌کارت کار می‌کند یا بدون سیم‌کارت؟

آیفون ایر با هدف حذف کامل درگاه فیزیکی سیم‌کارت طراحی شده و تنها از فناوری ای‌ سیم پشتیبانی می‌کند. به این معنا که کاربران دیگر قادر به استفاده از سیم‌کارت‌های معمولی نیستند و فعال‌سازی خطوط تلفن تنها از طریق تنظیمات دیجیتال انجام می‌شود. این تغییر نشان‌دهنده‌ گامی تازه در مسیر طراحی مینیمال و یکپارچه‌سازی گوشی‌های اپل است. هرچند در کشورهایی مانند ایران، نبود زیرساخت رسمی برای ای‌ سیم، چالش‌هایی در استفاده از این مدل ایجاد کرده است. پیش از خرید، حتما وضعیت پشتیبانی اپراتورهای داخلی از ای‌سیم را بررسی کنید، تا هنگام استفاده از گوشی موبایل دچار مشکل نشوید.

ای سیم چیست و چرا خیلی از کمپانی‌های موبایل به سراغ آن رفته‌اند؟

به بیان ساده، eSIM یک تراشه داخلی و قرار گرفته شده در تلفن‌ها یا گجت‌های هوشمند است که نسل بعدی سیم‌کارت‌های فیزیکی به حساب می‌آید. بر خلاف آنچه بسیاری از کاربران فکر می‌کنند، eSIM مخفف Embedded SIM (سیم‌کارت تعبیه‌شده) است و نه سیم‌کارت الکترونیک. علت استفاده از کلمه Embedded هم قرارگیری این تراشه به صورت دائمی روی برد اصلی دستگاه است.

این تراشه نیاز به سیم‌کارت فیزیکی را حذف کرده، و به کاربر اجازه می‌دهد که دو سیم‌کارت مجازی را همزمان روی گوشی فعال کند. هرکدام از این سیم‌کارت‌ها می‌توانند پروفایل‌ها و بسته‌های اینترنتی مختلف داشته باشند.

از نظر فنی، ای‌ سیم همان وظیفه سیم‌کارت را دارد؛ یعنی اتصال کاربر به شبکه اپراتور، اما داده‌های آن به‌ صورت دیجیتال و از راه دور (OTA) قابل تغییر هستند. کاربر می‌تواند بدون مراجعه حضوری یا تعویض کارت، از طریق اینترنت، اپراتور مورد نظر را فعال کرده و با شماره‌اش روی گوشی کار کند.

مزایای ای‌ سیم برای کاربران و سازندگان گوشی:

کاهش فضای فیزیکی درون گوشی و افزایش مقاومت در برابر گرد و غبار و آب

امکان استفاده همزمان از چند شماره بدون نیاز به دو جای سیم‌کارت

فعال‌سازی سریع خطوط در سفرهای بین‌المللی

کاهش هزینه‌های تولید و لجستیک برای شرکت‌های موبایل

افزایش امنیت، چون ای‌ سیم قابل جداسازی یا سرقت فیزیکی نیست

تاثیر حذف سیم‌کارت بر آیفون ایر

آیفون ایر درگاه فیزیکی سیم‌کارت ندارد و مینیمال‌تر و مقاوم‌تر از مدل‌های دیگر اپل است.

نداشتن ورودی سیم‌کارت، تغییرات زیاد و بنیادینی در آیفون ایر به عنوان یک گوشی مدرن ایجاد کرده، و باعث شده‌ که برندهای دیگر هم گوشی‌های باریک بدون سیم‌کارت را در برنامه‌های آینده خود داشته باشند. تاثیرات ای سیم در آیفون عبارت‌اند از:

حذف درگاه فیزیکی سیم‌کارت باعث شده بدنه آیفون ایر در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت مقاوم‌تر شود؛ در نتیجه طول عمر دستگاه بیشتر خواهد بود.

نازک‌تر شدن طراحی نسبت به مدل‌های دیگر، بدنه آن را خاص و مینیمال کرده است.

فضای داخلی گوشی برای قرار گرفتن باتری بیشتر شده است.

با کاهش اجزای متحرک، احتمال خرابی مکانیکی نیز کمتر شده و نیاز به تعمیرات سخت‌افزاری کاهش یافته است.

کدام مدل‌های آیفون ایر در ایران وجود دارند؟

آیفون ایر در شهریور ۱۴۰۴ رونمایی، و از اوایل مهر کم کم در بازار ایران موجود شد. این مدل در چهار رنگ اصلی شامل مشکی، سفید نقره‌ای، آبی روشن و طلایی کم‌رنگ در مغازه‌ها و فروشگاه‌های ایران وجود دارد. از نظر ظرفیت حافظه، مدل‌های ۲۵۶ گیگابایت، ۵۱۲ گیگابایت و یک ترابایت بیشترین حضور را در بازار جهانی و همچنین کشور ما دارند، هرچند خرید آیفون ایر ۲۵۶ گیگابایتی رایج‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

به دلیل حذف کامل درگاه سیم‌کارت و استفاده از فناوری ای‌سیم، کاربران ایرانی باید در زمان خرید دقت بیشتری داشته باشند، چرا که تنها نسخه‌هایی در ایران قابل استفاده خواهند بود که از لحاظ نرم‌افزاری، امکان فعال‌سازی با اپراتورهای داخلی را داشته باشند.

برخی واردکنندگان اعلام کرده‌اند که نسخه‌های دو ای‌ سیم (Dual eSIM) با شماره مدل‌های خاص، قابلیت برقراری ارتباط از طریق سرویس‌های بین‌المللی را دارند. بنابراین، هنگام خرید آیفون ایر توجه به شماره مدل، کشور مبدأ، رنگ و ظرفیت، می‌تواند از بروز مشکلات آنتن یا رجیستری جلوگیری کند.

وضعیت ای سیم در ایران - آیا اپراتورها این سرویس را ارائه می‌دهند؟

اولین خبرها از به راه افتادن سرویس‌های ای سیم در ایران، در تابستان ۱۴۰۴ شنیده شدند، آن هم در روزهای نمایشگاه الکامپ. کارشناسان همراه اول در این رویداد یک پنل برای معرفی ای سیم‌های ایرانی برگزار کردند، نمونه‌های اولیه بررسی شدند و راه‌های پیش ثبت‌نام در اختیار کاربران قرار گرفتند.

در حال حاضر شما می‌توانید با ارسال عدد ۱ به شماره ۸۹۶۲ برای فعال سازی eSIM همراه اول اقدام کنید. اگر سیم‌کارت ایرانسل دارید هم، از طریق سایت باید ای سیم خود را تهیه کنید. زمان تایید و تخصیص این سیم‌کارت، بعدا از طریق اپراتور به اطلاع شما می‌رسد.

آنتن‌دهی آیفون ایر در ایران

آیفون ایر تنها از فناوری ای‌سیم استفاده می‌کند و همین موضوع، اصلی‌ترین عامل محدودیت آنتن‌دهی آن در ایران است. با وجود این که رجیستری ای سیم در مرحله پیش ثبت‌نام قرار دارد، اما هنوز زمان تخصیص و ارسال این سیم‌کارت‌ها دقیقا مشخص نشده، و می‌توانیم بگوییم که کاربرد عمومی و گسترده ندارند. البته که بعضی کاربران توانسته‌اند از طریق پروفایل‌های بین‌المللی یا رومینگ موقت موقتاً سیگنال دریافت کنند، اما این روش پایدار یا رسمی نیست و پیشنهاد نمی‌شود.

آیا رجیستری آیفون ایر در ایران ممکن است؟

رجیستری آیفون ایر هنوز در ایران ممکن نیست

با این که رجیستری اپل برای مدل‌های مختلف از یک سال پیش قانونی شد، طبق گزارش منابع رسمی، آیفون ایر هنوز در ایران قابل رجیستری نیست. این محدودیت به این علت است که ای سیم‌ها هنوز در مرحله تست و بررسی هستند، و روی گوشی‌ها به صورت رسمی شروع به کار نکرده‌اند.

قیمت آیفون ایر در ایران چقدر است؟

قیمت آیفون ایر در ایران، به ظرفیت آن بستگی دارد. آیفون ایر ۱ ترابایت در ابتدای ورود به بازار کشور ما حدود ۲۱۰ میلیون تومان قیمت داشت، و امروز این عدد به ۲۰۴ میلیون رسیده است. همین گوشی با حافظه ۲۵۶ گیگابایت قیمتی حدود ۱۱۰ میلیون خواهد داشت و یکی از مدل‌های نسبتا اقتصادی آیفون محسوب می‌شود.

سوالات متداول: برای شما که در حال تصمیم‌گیری برای خرید هستید

آیا می‌توانم آیفون ایر را رجیستر کنم؟

خیر، در حال حاضر به علت کار نکردن ای سیم در ایران، نمی‌توانید این گوشی‌ها را رجیستر کنید.

آیا می‌توانم با آیفون ایر از رومینگ یا ای‌سیم بین‌المللی استفاده کنم؟

بله، اما این روش موقتی و وابسته به اپراتور خارجی است و پس از مدتی غیرفعال می‌شود.

چه تفاوتی بین آیفون ایر و آیفون ۱۷ معمولی وجود دارد؟

مدل ایر سبک‌تر، باریک‌تر و بدون درگاه سیم‌کارت طراحی شده است.

انتهای پیام/