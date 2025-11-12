مرادپور عضو هیات مدیره بانک ملی ایران شد
عباس مرادپور، به عنوان عضو جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران معرفی و از خدمات صمد عزیزنژاد، عضو پیشین، قدردانی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، جلسه تکریم و معارفه اعضای پیشین و جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران با حضور دکتر امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ملی ایران برگزار شد.
در کارنامه مرادپور معاونت امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به چشم میخورد.