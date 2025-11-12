خبرگزاری کار ایران
مرادپور عضو هیات مدیره بانک ملی ایران شد

مرادپور عضو هیات مدیره بانک ملی ایران شد
عباس مرادپور، به عنوان عضو جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران معرفی و از خدمات صمد عزیزنژاد، عضو پیشین، قدردانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک ملی ایران، جلسه تکریم و معارفه اعضای پیشین و جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران با حضور دکتر امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ملی ایران برگزار شد.

در کارنامه مرادپور معاونت امور بانک، بیمه  و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به چشم می‌خورد.

