مرادپور عضو هیات مدیره بانک ملی ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک ملی ایران، جلسه تکریم و معارفه اعضای پیشین و جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران با حضور دکتر امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ملی ایران برگزار شد.