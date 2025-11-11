معاون وزیر اقتصاد: بانک ملی ایران؛
پیشگام عدالتمحوری و بانکداری دیجیتال
عباس مرادپور به عنوان عضو جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران معرفی و از خدمات صمد عزیزنژاد، عضو پیشین، قدردانی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، جلسه تودیع و معارفه عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با حضور دکتر امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی ، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ملی ایران برگزار شد.
دکتر امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی، در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات آقای عزیزنژاد با اشاره به سابقه درخشان مرادپور در حوزه بانکی، اظهار کرد: عملکرد حرفهای و آگاهانه ایشان سالیان سال در حوزه بانکی بسیار تاثیر گذار بوده است و قطعا در بانک ملی نیز می توانند همراه و همگام با سایر اعضای هیات مدیره در پیشبرد اهداف بانک منشأ خیر و برکت باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه ، با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه گفت: آنچه در وزارت اقتصاد دنبال میشود، رشد عدالتمحور است و از بانکها به ویژه بانک ملی ایران انتظار میرود وزارت اقتصاد و حاکمیت را در تحقق رشد عدالتمحور یاری کنند.
دکتر باقری با تأکید بر نقش موثر بانک ملی در انتقال بانک سابق آینده، افزود: بانک ملی وظیفه ملی خود را در برابر مشتریان بانک آینده انجام داد و اقدامات خوبی صورت گرفت. امید است این اقدام نیز مانند ادغام موسسه نور به خوبی به سرانجام برسد.
وی پیشرفت و توسعه زیرساختهای فناورانه بانک ملی را شایسته تقدیر دانست و گفت: سامانه بام و برنامه کاربردی بله، برنامههای خوبی هستند که کاربری و خدمات جامعی ارائه میکنند. بانک ملی نشان داده میتواند سرآمد و سرلوحه توسعه دیجیتال در نظام بانکی باشد. بانک ملی در سالهای اخیر عملکرد خوب و قابل قبولی داشته و امیدواریم با ادامه مدیریت کارآمد در این ریل پیشرفت همچنان حرکت کنند.