دکتر امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی، در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات آقای عزیزنژاد با اشاره به سابقه درخشان مرادپور در حوزه بانکی، اظهار کرد: عملکرد حرفه‌ای و آگاهانه ایشان سالیان سال در حوزه بانکی بسیار تاثیر گذار بوده است و قطعا در بانک ملی نیز می توانند همراه و همگام با سایر اعضای هیات مدیره در پیشبرد اهداف بانک منشأ خیر و برکت باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه ، با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه گفت: آنچه در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، رشد عدالت‌محور است و از بانک‌ها به ویژه بانک ملی ایران انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و حاکمیت را در تحقق رشد عدالت‌محور یاری کنند.

دکتر باقری با تأکید بر نقش موثر بانک ملی در انتقال بانک سابق آینده، افزود: بانک ملی وظیفه ملی خود را در برابر مشتریان بانک آینده انجام داد و اقدامات خوبی صورت گرفت. امید است این اقدام نیز مانند ادغام موسسه نور به خوبی به سرانجام برسد.

وی پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های فناورانه بانک ملی را شایسته تقدیر دانست و گفت: سامانه بام و برنامه کاربردی بله، برنامه‌های خوبی هستند که کاربری و خدمات جامعی ارائه می‌کنند. بانک ملی نشان داده می‌تواند سرآمد و سرلوحه توسعه دیجیتال در نظام بانکی باشد. بانک ملی در سال‌های اخیر عملکرد خوب و قابل قبولی داشته و امیدواریم با ادامه مدیریت کارآمد در این ریل پیشرفت همچنان حرکت کنند.