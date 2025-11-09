خبرگزاری کار ایران
بانک ملت همچنان پیشتاز در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
بانک ملت بر اساس آمار تا پایان مهرماه با پرداخت بیش از 235 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و بیش از 55 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نام خود را به عنوان بانک پیشتاز در این حوزه تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس آمار بانک مرکزی، این بانک در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، تا مقطع 30 مهرماه سال جاری 70،376 فقره تسهیلات ازدواج و 59،226 فقره تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ارزش بالغ بر 29 همت به متقاضیان پرداخت کرد.

بر این اساس، بانک ملت در سال 1403 نیز با پرداخت 611،304 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۲۷۵،۴۳۵ نفر از متقاضیان نقش به سزایی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایفا کرده بود.

