جلسه بررسی عملکرد نه‌ماهه شرکت‌های تابعه گروه توسعه صنایع بهشهر، روز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شرکت پاکسان و با حضور مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ارشد شرکت‌ها برگزار شد.

در این نشست، حاضران ضمن بازدید از خطوط تولید و بخش‌های مختلف کارخانه پاکسان، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های تولید و دستاوردهای توسعه‌ای این شرکت قرار گرفتند.

در ادامه، دکتر ارسلان کاظم‌پور، مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان شرکت پاکسان، بر اهمیت هم‌افزایی و انتقال تجربه میان شرکت‌های تابعه تأکید کرد و اظهار داشت:

«تمامی تلاش ما در مسیر خدمت به مردم، توسعه صنعتی کشور و تحقق اهداف کلان اقتصادی گروه است. هرچند برخی رقبا اخبار موفقیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه را وارونه جلوه می‌دهند، اما ما با عزم، جدیت و انگیزه‌ای مضاعف در مسیر رشد، نوآوری و بهبود مستمر گام برمی‌داریم.»

وی با اشاره به رویکرد بازارمحور گروه توسعه صنایع بهشهر افزود: «در کنار توسعه سبد محصولات و تولید اقلام جدید، انطباق کامل با ذائقه و نیاز مصرف‌کننده از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی ماست؛ ازاین‌رو طراحی و بسته‌بندی محصولات نیز بر پایه شناخت دقیق بازار و سلایق روز مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.»

مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر با اشاره به عملکرد موفق شرکت‌های تابعه تصریح کرد: «در سال جاری و با تلاش همکاران سخت‌کوش، میزان تولید و توزیع نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته و فروش گروه نیز از ۱۹ همت به ۲۶ همت افزایش یافته است. این مسیر توسعه را با برنامه‌ریزی دقیق دنبال خواهیم کرد تا اهداف تعیین‌شده برای رشد ۲۵ درصدی در سال آینده تحقق یابد.»

وی ادامه داد: «تداوم این روند علاوه بر کاهش وابستگی به واردات محصولات مشابه، جایگاه گروه توسعه صنایع بهشهر را در عرصه صادرات و رقابت منطقه‌ای بیش از پیش تقویت خواهد کرد.»

در ادامه این نشست، دکتر اصغری، معاون امور شرکت‌ها و مجامع گروه توسعه صنایع بهشهر، گزارشی از عملکرد نه‌ماهه شرکت‌های تابعه ارائه کرد و به بررسی شاخص‌های تولید، فروش، صادرات و برنامه‌های آتی پرداخت. سپس مدیرعامل و سایر مدیران ارشد گروه، ضمن ارائه رهنمودهای لازم، بر هماهنگی بیشتر شرکت‌های عضو در مسیر تحقق اهداف کلان تأکید کردند.

