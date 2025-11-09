خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون عمران مجلس:

افزایش سرمایه بانک ملی ایران به ۴۲۰ همت؛ گامی بزرگ در حمایت از تولید و اشتغال

افزایش سرمایه بانک ملی ایران به ۴۲۰ همت؛ گامی بزرگ در حمایت از تولید و اشتغال
کد خبر : 1711571
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر خروج بانک ملی از بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف اصلی، افزایش سرمایه این بانک به ۴۲۰ همت را اقدامی بزرگ و ناشی از مدیریت موفق مدیرعامل این بانک دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، گفت: اکثر بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، به کار بنگاه‌داری مشغولند، رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود در زمینه بانکداری فرمودند که از بنگاه‌داری خارج شوید و به کارهای اصلی تان بپردازید. خوشبختانه بانک ملی از بنگاه‌داری خارج شده و به کار بانکداری اصولی، مشغول شده است.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد: افزایش تولید، افزایش اشتغال و تولید پول را به دنبال دارد که موجب دستیابی به رفاه و آسایش برای مردم ایران خواهد شد. خوشبختانه بانک ملی با افزایش سرمایه خود به ۴۲۰ همت، کار بزرگی انجام داده و این موفقیت حاصل مدیریت خوب و خط‌ شکن مدیرعامل این بانک است و باید از آن در بخش تولید بهره برد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: ضروری است سایر بانک‌ها از تجربیات مدیریتی بانک ملی ایران بهره‌مند شوند؛ چرا که همواره مشکلات ناشی از مدیریت دارند. اگر مدیریت در بخش‌های مختلف درست شود، مثل بانک ملی موفق خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ