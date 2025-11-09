عضو کمیسیون عمران مجلس:
افزایش سرمایه بانک ملی ایران به ۴۲۰ همت؛ گامی بزرگ در حمایت از تولید و اشتغال
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر خروج بانک ملی از بنگاهداری و تمرکز بر وظایف اصلی، افزایش سرمایه این بانک به ۴۲۰ همت را اقدامی بزرگ و ناشی از مدیریت موفق مدیرعامل این بانک دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، گفت: اکثر بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی، به کار بنگاهداری مشغولند، رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود در زمینه بانکداری فرمودند که از بنگاهداری خارج شوید و به کارهای اصلی تان بپردازید. خوشبختانه بانک ملی از بنگاهداری خارج شده و به کار بانکداری اصولی، مشغول شده است.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد: افزایش تولید، افزایش اشتغال و تولید پول را به دنبال دارد که موجب دستیابی به رفاه و آسایش برای مردم ایران خواهد شد. خوشبختانه بانک ملی با افزایش سرمایه خود به ۴۲۰ همت، کار بزرگی انجام داده و این موفقیت حاصل مدیریت خوب و خط شکن مدیرعامل این بانک است و باید از آن در بخش تولید بهره برد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: ضروری است سایر بانکها از تجربیات مدیریتی بانک ملی ایران بهرهمند شوند؛ چرا که همواره مشکلات ناشی از مدیریت دارند. اگر مدیریت در بخشهای مختلف درست شود، مثل بانک ملی موفق خواهند بود.