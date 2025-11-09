افزایش سرمایه بانک ملی ایران به ۴۲۰ همت؛ گامی بزرگ در حمایت از تولید و اشتغال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی، گفت: اکثر بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، به کار بنگاه‌داری مشغولند، رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود در زمینه بانکداری فرمودند که از بنگاه‌داری خارج شوید و به کارهای اصلی تان بپردازید. خوشبختانه بانک ملی از بنگاه‌داری خارج شده و به کار بانکداری اصولی، مشغول شده است.