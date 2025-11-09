خبرگزاری کار ایران
سامانه موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد

سامانه موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد
با هدف ارایه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان و در راستای توسعه بانکداری الکترونیک، سامانه موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "نمایش مبلغ چک‌های برگشتی و رفع سوءاثر شده صاحب حساب (صادرکننده چک) در خدمات استعلام و تایید برگ چک توسط دارنده" از جمله قابلیت‌ها و خدمات نسخه 1.0.4 موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران است.  

نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir قابل دریافت است.  

انتهای پیام/
