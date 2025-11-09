به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "نمایش مبلغ چک‌های برگشتی و رفع سوءاثر شده صاحب حساب (صادرکننده چک) در خدمات استعلام و تایید برگ چک توسط دارنده" از جمله قابلیت‌ها و خدمات نسخه 1.0.4 موبایل بانک مبتنی بر وب (PWA) بانک رفاه کارگران است.