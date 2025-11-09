خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گسترش دامنه فعالیت‌های قلک؛ از حمایت مالی باشگاه استقلال تا حضور پررنگ در بازار سرمایه

گسترش دامنه فعالیت‌های قلک؛ از حمایت مالی باشگاه استقلال تا حضور پررنگ در بازار سرمایه
کد خبر : 1711506
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت سرمایه‌گذاری قلک با معرفی خدمات نوین سرمایه‌گذاری و کرادفاندینگ، در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ حضور خواهد داشت و راهکارهای مالی حرفه‌ای خود را به بازدیدکنندگان ارائه می‌کند.

 

به گزارش خبرنگار ما، شرکت سرمایه‌گذاری قلک، به‌عنوان یک نهاد مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در حوزه‌های مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری شامل انواع سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، تأمین مالی خرد از طریق کرادفاندینگ، خدمات عرضه و پذیرش در بازار سرمایه و خدمات واسپاری (لیزینگ) فعالیت می‌کند.

شعار سازمانی این شرکت «زندگی با قلک ادامه دارد» است؛ شعاری که برنامه‌های اجرایی شرکت نیز در راستای تحقق آن و با هدف رشد پایدار دارایی سرمایه‌گذاران طراحی شده است.

خدمات مالی و سرمایه‌گذاری قلک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه آن شامل سبدگردان قلک، واسپاری قلک و سکوی تأمین مالی قلک‌کراد (شرکت ارزش‌آفرینان قلک) ارائه می‌شود.

در راستای معرفی گسترده‌تر خدمات خود به اقشار مختلف جامعه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خدمات مالی نوین، این شرکت به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال تهران حضور یافته است. بر اساس این همکاری، قلک با امضای قرارداد رسمی، حامی اصلی این باشگاه خواهد بود و جایگاه ثابت روی کیت رسمی تیم خواهد داشت.

همچنین، قلک با هدف توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و خلق ارزش متقابل برای مخاطبان و سرمایه‌گذاران، حضور فعال خود را در نمایشگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد. در جدیدترین فعالیت، این شرکت با ترکیب کامل شرکت‌های زیرمجموعه خود شامل سبدگردان قلک، واسپاری قلک و سکوی تأمین مالی قلک‌کراد، در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ شرکت خواهد کرد.

این نمایشگاه از ۱۹ تا ۲۲ آبان‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های نوین سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ