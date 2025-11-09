پنج میلیون تومان تخفیف بیمه بازار برای مشترکین سیمکارتهای شاتل موبایل
در ادامه گسترش خدمات رفاهی و ایجاد ارزش در تجربه زندگی دیجیتال برای مشترکین سیمکارتهای شاتل موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور، امکان استفاده از تخفیف تا سقف ۳۶درصد را برای مشترکین سیمکارتهای خود در خرید انواع بیمهنامهها از سامانه بیمه بازار فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، پیرو توافقی که این دو مجموعه با یکدیگر انجام دادند، این امکان برای مشترکین سیمکارتهای شاتل موبایل فراهم شده که با استفاده از کدهای تخفیف اختصاصی بتوانند بیمههای بدنه، ثالث، تکمیلی، آتش سوزی، زلزله و مسافرتی را از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن بیمه بازار به صورت نقد و یا اقساطی با تخفیف مجموعاً بیش از ۵ میلیون تومان خریداری نمایند.
از آنجایی که شاتل موبایل همواره تلاش میکند تا با فراهم کردن زنجیره متنوعی از محصولات و خدمات، کسب و کار و زندگی مشترکین خود را سادهتر و لذتبخشتر کند؛ بر این اساس متناسب با سلیقه و نیاز مشترکین خود امکان استفاده از خدمات اختصاصی مختلفی را در حوزههای بازی و سرگرمی، دانش و آموزش، فیلم و سریال، موسیقی و خدمات مکمل همچون سرویس تماشای آنلاین فیلم و سریال نماوا، فروشگاه اینترنتی تپسی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه شب، فروشگاه اینترنتی خانومی، سرویس رزرو هتل و اقامتگاه هومسا، فروشگاه اینترنتی جانبی، اپلیکیشن تغذیه و سلامت لیمومی، اپلیکیشن تماشای فیلم و سریال روبیکا، سرویس تاکسی اینترنتی ماکسیم، اپلیکیشن کتابها و سریالهای صوتی نوار را به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه ایجاد کرده است.
ضمن آنکه این اپراتور با هدف توسعه قابلیتهای سیمکارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهرهمندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم «مدیریت اینترنتی حساب» و یا اپلیکیشن «شاتل موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیمکارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.
همچنین شاتل موبایل در این مدت با بهروزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیمکارتهایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربهای بهتر از آنتندهی هوشمند و پوشش گسترده اینترنت5G داشته باشند.
هم اکنون سیمکارتهای قدیمی و جدید این اپراتور، با بهروزرسانی هسته شبکه هوشمند شاتل موبایل، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیمکارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیتهای فناوری نوآورانه و انحصاری "سیمکارت هوشمند شاتل موبایل" ارتقا پیدا کرده و بهروزرسانی شدهاند. این ارتقا و بهروزرسانی فنی، بهبود قابل توجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکههای تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیمکارتهای هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، میتوان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجمترین، متنوعترین و مقرون به صرفهترین بستههای اینترنت همراه و ترکیبی همگرایی خدمات ثابت و سیار (FMC) و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شمارههای رند و عادی رنج جدید میتوانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.