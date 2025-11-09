نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
همراه اول نشان عالی مدیر پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی در صنعت اپراتور دیتا، خدمات ارتباطی و صنایع وابسته را دریافت کرد و مدیرعامل این اپراتور به عنوان «مدیر موفق ملی در کیفیت» در پنجمین اجلاس مدیران پیشرو معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه اول، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی، پنجمین اجلاس سراسری مدیران پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی با هدف تقدیر از الگوهای برتر تولید، تجارت و مدیریت ایران، با محوریت ارتقای کیفیت، بهرهوری و رهبری سازمانی در بنگاههای اقتصادی، عصر روز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.
این رویداد با حضور گسترده شرکتهای ملی، مدیران ارشد و کارآفرینان برتر کشور، فرصتی بود برای معرفی و تجلیل از سازمانهایی که در مسیر بهبود کیفیت خدمات، بهرهوری و نوآوری مدیریتی دستاوردهای شاخصی داشتهاند.
در این اجلاس، جمعی از مسئولان بلندپایه و چهرههای علمی و اجرایی کشور از جمله علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، مسعود حبیبی معاون وزیر بهداشت، سعید محمد نائبرییس انجمن مرکز دانشبنیان و نخبگان کشور، ابوذر شهیری رییس انجمن مرکز دانشبنیان و نخبگان کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند.
در بخش اهدای جوایز این رویداد، پس از ارزیابیهای تخصصی بر اساس شاخصهایی همچون رضایت مشتری، بهرهگیری از هوش مصنوعی، کیفیت پشتیبانی و خدمات پس از فروش و میزان مسئولیت اجتماعی شرکتها، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نشان عالی مدیر پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی در صنعت اپراتور دیتا، خدمات ارتباطی و صنایع وابسته را دریافت کرد و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول به عنوان مدیر موفق ملی در کیفیت و رهبری سازمانی، انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.