نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد

این رویداد با حضور گسترده شرکت‌های ملی، مدیران ارشد و کارآفرینان برتر کشور، فرصتی بود برای معرفی و تجلیل از سازمان‌هایی که در مسیر بهبود کیفیت خدمات، بهره‌وری و نوآوری مدیریتی دستاوردهای شاخصی داشته‌اند.

در این اجلاس، جمعی از مسئولان بلندپایه و چهره‌های علمی و اجرایی کشور از جمله علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، مسعود حبیبی معاون وزیر بهداشت، سعید محمد نائب‌رییس انجمن مرکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور، ابوذر شهیری رییس انجمن مرکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند.

در بخش اهدای جوایز این رویداد، پس از ارزیابی‌های تخصصی بر اساس شاخص‌هایی همچون رضایت مشتری، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، کیفیت پشتیبانی و خدمات پس از فروش و میزان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نشان عالی مدیر پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی در صنعت اپراتور دیتا، خدمات ارتباطی و صنایع وابسته را دریافت کرد و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول به عنوان مدیر موفق ملی در کیفیت و رهبری سازمانی، انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

