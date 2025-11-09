خبرگزاری کار ایران
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد

نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
همراه اول نشان عالی مدیر پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی در صنعت اپراتور دیتا، خدمات ارتباطی و صنایع وابسته را دریافت کرد و مدیرعامل این اپراتور به‌ عنوان «مدیر موفق ملی در کیفیت» در پنجمین اجلاس مدیران پیشرو معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه اول، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی، پنجمین اجلاس سراسری مدیران پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی با هدف تقدیر از الگوهای برتر تولید، تجارت و مدیریت ایران، با محوریت ارتقای کیفیت، بهره‌وری و رهبری سازمانی در بنگاه‌های اقتصادی، عصر روز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد.

 

این رویداد با حضور گسترده شرکت‌های ملی، مدیران ارشد و کارآفرینان برتر کشور، فرصتی بود برای معرفی و تجلیل از سازمان‌هایی که در مسیر بهبود کیفیت خدمات، بهره‌وری و نوآوری مدیریتی دستاوردهای شاخصی داشته‌اند.

 

در این اجلاس، جمعی از مسئولان بلندپایه و چهره‌های علمی و اجرایی کشور از جمله علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، مسعود حبیبی معاون وزیر بهداشت، سعید محمد نائب‌رییس انجمن مرکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور، ابوذر شهیری رییس انجمن مرکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند.

 

در بخش اهدای جوایز این رویداد، پس از ارزیابی‌های تخصصی بر اساس شاخص‌هایی همچون رضایت مشتری، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، کیفیت پشتیبانی و خدمات پس از فروش و میزان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) نشان عالی مدیر پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی در صنعت اپراتور دیتا، خدمات ارتباطی و صنایع وابسته را دریافت کرد و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول به عنوان مدیر موفق ملی در کیفیت و رهبری سازمانی، انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

