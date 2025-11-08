صدرنشینی تیم فوتبال و رشد ۷۵ درصدی تولید و فروش چادرملو+فیلم

خبرگزاری کار ایران
پانزدهمین شماره رادیوچاد با مرور تازه‌ترین دستاوردها و رویدادهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد. این شماره به موفقیت تیم فوتبال، افزایش تولید و فروش، اجرای پایلوت هوشمندسازی معدن و حضور شرکت در نمایشگاه بین‌المللی معدن می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، پانزدهمین شماره «رادیوچاد» با هدف اطلاع‌رسانی درباره تازه‌ترین فعالیت‌ها و دستاوردهای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر شد.

در این شماره، صدرنشینی تیم فوتبال چادرملو اردکان در لیگ برتر کشور پس از پیروزی مقابل آلومینیوم اراک برجسته شده و مدیران شرکت با انتشار پیام تبریک، این موفقیت را به بازیکنان و هواداران تبریک گفتند.

همچنین، رشد ۷۵ درصدی فروش و تولید در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و کسب رتبه دوم معاملات بورس کالا، دیگر محورهای خبری این شماره است.

از سوی دیگر، آغاز اجرای پایلوت هوشمندسازی معدن چادرملو به‌عنوان گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال و نوآوری صنعتی، و حضور فعال شرکت و شرکت‌های تابعه در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، از دیگر بخش‌های این برنامه صوتی محسوب می‌شوند.

رادیوچاد هر هفته با هدف ارائه تازه‌ترین اخبار، دستاوردها و اقدامات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو منتشر می‌شود.

حجم ویدیو: ۱۴.۱۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۴۱ دانلود ویدیو
