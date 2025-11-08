گواهی سپرده مدتدار ویژه تأمین مالی صنایع فلزی هشتمین نور منتشر شد
بانک ملی ایران در راستای حمایت از پروژههای صنعتی و توسعه زیرساختهای تولیدی کشور، گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) را به منظور تأمین مالی سرمایه ثابت شرکت صنایع فلزی هشتمین نور منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این گواهی سپرده با تمرکز بر تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاری در داراییهای ثابت شرکت صنایع فلزی هشتمین نور، یکی از واحدهای فعال در حوزه تولید محصولات فلزی و صنعتی طراحی شده است.
شرکت صنایع فلزی هشتمین نور که در زمینه فرآوری و تولید مصنوعات فلزی فعالیت میکند، با این تسهیلات، قادر خواهد بود تا تجهیزات و ماشینآلات جدید مورد نیاز خود را تأمین کرده و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
این اقدام از امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۴، با بازه زمانی ۱۴ روز کاری در تمامی شعب بانک ملی ایران آغاز شده و فرصتی مناسب برای سرمایهگذاران آورده تا در تأمین مالی پایدار بخش صنعت مشارکت کنند.