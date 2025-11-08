به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این گواهی سپرده با تمرکز بر تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت شرکت صنایع فلزی هشتمین نور، یکی از واحدهای فعال در حوزه تولید محصولات فلزی و صنعتی طراحی شده است.