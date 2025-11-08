خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گواهی سپرده مدت‌دار ویژه تأمین مالی صنایع فلزی هشتمین نور منتشر شد

گواهی سپرده مدت‌دار ویژه تأمین مالی صنایع فلزی هشتمین نور منتشر شد
کد خبر : 1711081
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملی ایران در راستای حمایت از پروژه‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) را به منظور تأمین مالی سرمایه ثابت شرکت صنایع فلزی هشتمین نور منتشر کرد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این گواهی سپرده با تمرکز بر تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت شرکت صنایع فلزی هشتمین نور، یکی از واحدهای فعال در حوزه تولید محصولات فلزی و صنعتی طراحی شده است. 

شرکت صنایع فلزی هشتمین نور که در زمینه فرآوری و تولید مصنوعات فلزی فعالیت می‌کند، با این تسهیلات، قادر خواهد بود تا تجهیزات و ماشین‌آلات جدید مورد نیاز خود را تأمین کرده و ظرفیت تولید را افزایش دهد. 

این اقدام از امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۴، با بازه زمانی ۱۴ روز کاری در تمامی شعب بانک ملی ایران آغاز شده و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران آورده تا در تأمین مالی پایدار بخش صنعت مشارکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ