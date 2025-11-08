خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بانک سپه قهرمان بیست‌ودومین المپیاد ورزشی شبکه بانکی کشور شد

بانک سپه قهرمان بیست‌ودومین المپیاد ورزشی شبکه بانکی کشور شد
کد خبر : 1711077
لینک کوتاه کپی شد.

کاروان ورزشی بانک سپه در بیست‌ودومین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شبکه بانکی کشور با کسب عنوان‌های برتر در چندین رشته ازجمله فوتسال، شنا، تیراندازی، بدمینتون و دوومیدانی، موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها شد. این مسابقات از روز ۱۰ لغایت ۱۵ آبان‌ماه سال جاری در شهر نوشهر و به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، کاروان ورزشی این بانک با ترکیب ۵۵ ورزشکار، سرپرست و مربی در هشت رشته ورزشی شامل والیبال، فوتسال، شطرنج، بدمینتون، شنا، دوومیدانی، تیراندازی و تنیس روی میز در بیست‌ودومین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شبکه بانکی کشور شرکت کرد.

 این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از بانک‌های مختلف کشور و باهدف افزایش نشاط، سلامت جسمی و تقویت روحیه همکاری و رقابت سالم میان کارکنان شبکه بانکی، هرساله به میزبانی بانک مرکزی برگزار می‌شود.
 عملکرد تیم‌ها و نتایج به‌دست‌آمده  در رشته فوتسال ، تیم بانک سپه با عملکردی درخشان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در رشته والیبال، این بانک جایگاه نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص داد.

 در رشته شنا نیز تیم بانک سپه در بخش تیمی به مقام اول دست یافت. در بخش انفرادی این رشته، نتایج زیر به ثبت رسید:  محسن سبحان از اداره کل باشگاه کارکنان در ماده ۷۵ متر کرال سینه (رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال) مقام اول، حامد صفری از استان چهارمحال و بختیاری در ماده ۵۰ متر کرال سینه (رده سنی ۴۶ سال به بالا) مقام اول، محمد امینی از استان اصفهان در ماده ۱۰۰ متر کرال سینه (رده سنی زیر ۳۵ سال) مقام سوم، امین پورشجاع از استان مرکزی در ماده ۵۰ متر کرال سینه (رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال) مقام سوم، را کسب کرد.

 در رشته شطرنج، تیم بانک سپه در بخش تیمی به مقام سوم دست یافت و در بخش انفرادی نیز:  آرمان حاجیان‌فر از اداره کل خدمات بهداشتی و رفاهی مدال طلا، محمد امیری‌صدر از استان خراسان رضوی مدال نقره، احمد پورفتحی از استان آذربایجان شرقی مدال برنز را کسب کردند.

در رشته بدمینتون، بانک سپه در بخش تیمی عنوان قهرمانی را به دست آورد. در بخش انفرادی، اباذر یدالهی از استان گلستان مقام اول، جواد قربان‌زاده از همان استان مقام دوم را از آن خود کردند.

در رشته تیراندازی نیز تیم بانک سپه مقام نخست را به‌دست آورد. در بخش انفرادی،امید کاظمی از استان تهران در رشته تپانچه و پیمان پورزرین از استان لرستان در رشته تفنگ بادی به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

در رشته دو و میدانی، ورزشکاران بانک سپه موفق به کسب چند عنوان برتر شدند: فرشید میری از منطقه کرمانشاه در ماده ۳۰۰۰ متر مقام اول، سید احسان سیدمحمودی از منطقه مرکزی تهران در ماده ۲۰۰۰ متر مقام اول، شهاب پویانظر از منطقه اصفهان در ماده ۱۰۰۰ متر مقام اول زهید نوذری‌پور از منطقه سیستان و بلوچستان در ماده ۲۵۰۰ متر مقام چهارم، را به دست آوردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ