کاروان ورزشی این بانک با ترکیب ۵۵ ورزشکار، سرپرست و مربی در هشت رشته ورزشی شامل والیبال، فوتسال، شطرنج، بدمینتون، شنا، دوومیدانی، تیراندازی و تنیس روی میز در بیست‌ودومین دوره المپیاد ورزشی کارکنان شبکه بانکی کشور شرکت کرد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از بانک‌های مختلف کشور و باهدف افزایش نشاط، سلامت جسمی و تقویت روحیه همکاری و رقابت سالم میان کارکنان شبکه بانکی، هرساله به میزبانی بانک مرکزی برگزار می‌شود.

عملکرد تیم‌ها و نتایج به‌دست‌آمده در رشته فوتسال ، تیم بانک سپه با عملکردی درخشان موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در رشته والیبال، این بانک جایگاه نایب‌قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در رشته شنا نیز تیم بانک سپه در بخش تیمی به مقام اول دست یافت. در بخش انفرادی این رشته، نتایج زیر به ثبت رسید: محسن سبحان از اداره کل باشگاه کارکنان در ماده ۷۵ متر کرال سینه (رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال) مقام اول، حامد صفری از استان چهارمحال و بختیاری در ماده ۵۰ متر کرال سینه (رده سنی ۴۶ سال به بالا) مقام اول، محمد امینی از استان اصفهان در ماده ۱۰۰ متر کرال سینه (رده سنی زیر ۳۵ سال) مقام سوم، امین پورشجاع از استان مرکزی در ماده ۵۰ متر کرال سینه (رده سنی ۴۱ تا ۴۵ سال) مقام سوم، را کسب کرد.

در رشته شطرنج، تیم بانک سپه در بخش تیمی به مقام سوم دست یافت و در بخش انفرادی نیز: آرمان حاجیان‌فر از اداره کل خدمات بهداشتی و رفاهی مدال طلا، محمد امیری‌صدر از استان خراسان رضوی مدال نقره، احمد پورفتحی از استان آذربایجان شرقی مدال برنز را کسب کردند.

در رشته بدمینتون، بانک سپه در بخش تیمی عنوان قهرمانی را به دست آورد. در بخش انفرادی، اباذر یدالهی از استان گلستان مقام اول، جواد قربان‌زاده از همان استان مقام دوم را از آن خود کردند.

در رشته تیراندازی نیز تیم بانک سپه مقام نخست را به‌دست آورد. در بخش انفرادی،امید کاظمی از استان تهران در رشته تپانچه و پیمان پورزرین از استان لرستان در رشته تفنگ بادی به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

در رشته دو و میدانی، ورزشکاران بانک سپه موفق به کسب چند عنوان برتر شدند: فرشید میری از منطقه کرمانشاه در ماده ۳۰۰۰ متر مقام اول، سید احسان سیدمحمودی از منطقه مرکزی تهران در ماده ۲۰۰۰ متر مقام اول، شهاب پویانظر از منطقه اصفهان در ماده ۱۰۰۰ متر مقام اول زهید نوذری‌پور از منطقه سیستان و بلوچستان در ماده ۲۵۰۰ متر مقام چهارم، را به دست آوردند.

