رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آیین گرامیداشت نودسالگی بیمه ایران مطرح کرد؛
۹۰ سال نقشآفرینی بیمه ایران در توسعه اقتصاد ملی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بنیادی بیمه ایران در تاریخ صنعت بیمه کشور گفت: ارادتی که به شخصیت حقوقی بیمه ایران دارم، حاصل تلاش و خدمات تمامی افرادی است که طی این ۹۰ سال سکان هدایت این نهاد ملی را در دست داشتهاند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید شمس الدین حسینی در آیین گرامیداشت ۹۰ سالگی بیمه ایران با تشریح روند شکلگیری نهادهای مالی کشور افزود: همانگونه که بانک مرکزی ۳۲ سال پس از بانک ملی تأسیس شد، بیمه مرکزی نیز ۳۶ سال پس از شکلگیری بیمه ایران پا گرفت.
وی با تبریک سالگرد ۹۰ سالگی این شرکت به مردم و فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: بیمه ایران یک نهاد ملی و توسعهای است که همواره بخشی از امنیت و توسعه اقتصادی کشور را تضمین کرده و باید به عنوان میراثی پایدار برای آینده حفظ و تقویت شود.
شمس الدین حسینی با انتقاد از کندی برخی فرایندها در نهادهای مالی گفت: در حالی که برخی کمبود منابع را مطرح میکنند؛ ظرفیت تأمین مالی در همین ساختارها وجود دارد. تورم و تنگنای مالی امروز، ما را ناگزیر میسازد که ابزارهای مالی نوین را توسعه داده و مهندسی مالی را بازنگری کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به چالشهای مزمن صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: از سال ۹۲ تاکنون بارها بر افزایش ضریب نفوذ بیمه و هدایت پرتفوی به سمت بیمههای عمر تأکید شده اما این تحول بهطور جدی محقق نشده است.
وی با اشاره به فشارهای بیرونی بر صنعت بیمه گفت: از یک سو نرخگذاری تحمیلی انجام میشود و از سوی دیگر انتظار سودآوری دارند. باید مشخص شود که دربار بیمه ایران که بر اساس اصل ۴۴ دولتی باقی مانده، معیار اصلی سنجش، سودآوری است یا سطح خدمات.
حسینی با ابراز خرسندی از مدیریت فعلی بیمه ایران اظهار داشت: سرمایه راهبردی بیمه ایران، نیروهای انسانی متخصص و باتجربه آن است و انتخاب مدیری آشنا با ماهیت بیمه، اقدامی شایسته و اثربخش است؛ چرا که گماردن مدیران غیرتخصصی در نهادهای مالی، بارها آسیبهای جدی ایجاد کرده است.
وی خطاب به سیاستگذاران و مدیران ارشد تأکید کرد: در انتصابات این حوزه، شایستگی حرفهای و تخصص بیمهای باید ملاک اصلی باشد. دخالتهای سیاسی در نهادهای مالی توسعهای، خسارتبار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان ضرورت پیشتازی بیمه ایران در فناوریهای نوین تصریح کرد: بیمه ایران باید ضمن اصلاح صورتهای مالی، تنوعبخشی پرتفوی و ارتقای توانگری، پرچمدار تحول دیجیتال، هوشمندسازی، بلاکچین و فناوریهای نوین در صنعت بیمه باشد و نهادهای بزرگ به انسانهای خردمند و برنامهمحور نیاز دارند و امیدواریم بیمه ایران همچنان پیشرو و اثرگذار باقی بماند.