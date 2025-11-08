خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایرانیان عزیز، همکاران، نمایندگان، بیمه‌گزاران و مشتریان وفادار و گرانقدر بیمه ایران

پیام رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت نودمین سالگرد تأسیس

پیام رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به مناسبت نودمین سالگرد تأسیس
کد خبر : 1711049
لینک کوتاه کپی شد.

۱۵ آبان ۱۴۰۴، بیمه ایران به‌عنوان ایرانی‌ترین بیمه، نودمین سال خدمت‌رسانی خود را در حالی آغاز می‌کند که جایگاه این نهاد خوش‌نام به عنوان بیمه‌گر معتبر، بزرگ و درجه‌یک، حامی ایرانیان و تأمین‌کننده‌ی پوشش‌های بیمه‌ای ملت شریف ایران به اثبات رسیده است.

با سلام و ادب

۱۵ آبان ۱۴۰۴، بیمه ایران به‌عنوان ایرانی‌ترین بیمه، نودمین سال خدمت‌رسانی خود را در حالی آغاز می‌کند که جایگاه این نهاد خوش‌نام به عنوان بیمه‌گر معتبر، بزرگ و درجه‌یک، حامی ایرانیان و تأمین‌کننده‌ی پوشش‌های بیمه‌ای ملت شریف ایران به اثبات رسیده است. 

این مهم در سایه لطف خداوند سبحان و صد البته تلاش، اراده، سخت‌کوشی، تعهد، تخصص و سلامت حرفه‌ای کارکنان، نمایندگان و مدیران نجیب بیمه ایران به دست آمده است. 

بیمه ایران در همه سال‌های فعالیت خود، به‌ویژه در یک سال‌ اخیر، همواره در خط مقدم خدمت بی نظیر به مردم ایستاده و در روزهای تلخ و شیرین، دوشادوش ملت بزرگ ایران بوده است. از جبران خسارت‌های سنگین بلایای طبیعی و روزهای دفاع غیورانه و حوادث ملی گرفته تا حمایت از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و خانواده‌های ایرانی، نام بیمه ایران همواره مترادف با اطمینان، آرامش و تکیه‌گاه بودن برای مردم این سرزمین بوده و خواهد بود. 

اکنون در نودمین سالگرد تأسیس، به پشتوانه‌ی این میراث گران‌سنگ، با نگاهی به آینده و با تکیه بر تحول دیجیتال، توسعه خدمات نوین، گسترش عدالت بیمه‌ای و ارتقای رضایتمندی مشتریان، مسیر خدمت‌رسانی خود را پرقدرت‌تر از همیشه ادامه خواهیم داد. 

امید آن داریم که به فضل پروردگار و همت خانواده بزرگ بیمه ایران، توفیق خدمت صادقانه و مؤثر به ملت شریف ایران مانا و  بیمه ایران، به‌عنوان میراث ملی ایرانیان، همچنان چراغ راه اعتماد، خدمت و پیشرفت در اقتصاد کشور باشد.

 

علی جباری 

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران 

آبان ماه ۱۴۰۴

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ