۱۵ آبان ۱۴۰۴، بیمه ایران به‌عنوان ایرانی‌ترین بیمه، نودمین سال خدمت‌رسانی خود را در حالی آغاز می‌کند که جایگاه این نهاد خوش‌نام به عنوان بیمه‌گر معتبر، بزرگ و درجه‌یک، حامی ایرانیان و تأمین‌کننده‌ی پوشش‌های بیمه‌ای ملت شریف ایران به اثبات رسیده است.

این مهم در سایه لطف خداوند سبحان و صد البته تلاش، اراده، سخت‌کوشی، تعهد، تخصص و سلامت حرفه‌ای کارکنان، نمایندگان و مدیران نجیب بیمه ایران به دست آمده است.

بیمه ایران در همه سال‌های فعالیت خود، به‌ویژه در یک سال‌ اخیر، همواره در خط مقدم خدمت بی نظیر به مردم ایستاده و در روزهای تلخ و شیرین، دوشادوش ملت بزرگ ایران بوده است. از جبران خسارت‌های سنگین بلایای طبیعی و روزهای دفاع غیورانه و حوادث ملی گرفته تا حمایت از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و خانواده‌های ایرانی، نام بیمه ایران همواره مترادف با اطمینان، آرامش و تکیه‌گاه بودن برای مردم این سرزمین بوده و خواهد بود.

اکنون در نودمین سالگرد تأسیس، به پشتوانه‌ی این میراث گران‌سنگ، با نگاهی به آینده و با تکیه بر تحول دیجیتال، توسعه خدمات نوین، گسترش عدالت بیمه‌ای و ارتقای رضایتمندی مشتریان، مسیر خدمت‌رسانی خود را پرقدرت‌تر از همیشه ادامه خواهیم داد.

امید آن داریم که به فضل پروردگار و همت خانواده بزرگ بیمه ایران، توفیق خدمت صادقانه و مؤثر به ملت شریف ایران مانا و بیمه ایران، به‌عنوان میراث ملی ایرانیان، همچنان چراغ راه اعتماد، خدمت و پیشرفت در اقتصاد کشور باشد.

علی جباری

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران

آبان ماه ۱۴۰۴

