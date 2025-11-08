انتخاب مجدد تدبیرپرداز بهعنوان یکی از برترین شرکتهای نرمافزاری کشور
شرکت تدبیرپرداز بار دیگر بهعنوان برترین شرکت نرمافزاری بازار سرمایه و با کسب رتبه چهارم، یکی از ۱۰ شرکت برتر نرمافزاری کشور انتخاب شد.
در مراسمی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمنظور تقدیر از برترین شرکتهای کشور برگزار شد، شرکت تدبیرپرداز برای دومین سال متوالی در جمع برترین شرکتهای کشور در حوزه تولید نرمافزار قرار گرفت.
هانی شهری، مدیرعامل شرکت تدبیرپرداز که به نمایندگی از این شرکت در مراسم حضور داشت، لوح تقدیر برترین شرکتهای کشور در حوزه تولید نرمافزار را از سید هادی عاملی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.
شرکت تدبیرپرداز با قرار گرفتن در رتبه چهارم برترین شرکتهای نرمافزاری کشور (از بین ۵۲۰ شرکت نرمافزاری) موفق شد جایگاه خود را به عنوان برترین شرکت نرمافزاری بازار سرمایه کند.
شرکت تدبیرپرداز در سال ۱۳۷۹ با هدف ارائه خدمات فناوری اطلاعات و تولید نرمافزارهای تخصصی بورس و بازار سرمایه تاسیس شد و طی ۲۵ سال فعالیت خود، خدمات شایانی به بازار سرمایه عرضه کرده است. این شرکت اولین تولیدکننده سامانه معاملات برخط در بازار سرمایه ایران و اولین ارائهدهنده سامانه جامع راهکار بانکی (بهعنوان پلتفرم ارتباطی خدمات بازار پول با بازار سرمایه) بوده و همواره تلاش کرده است که در عرصه تولید سامانه های معاملاتی نوآور و پیشگام باشد.
در حال حاضر ۵۲ شرکت کارگزاری (معادل ۴۴ درصد از کل کارگزاریهای بازار سرمایه) و ۲۱۵ صندوق سرمایهگذاری (معادل حدود ۴۰ درصد از کل صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه) از سامانهها و خدمات شرکت تدبیرپرداز استفاده میکنند.