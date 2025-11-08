خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک فرید دهقانی/ تیم فوتبال چادرملو اردکان صدرنشین شد

پیام تبریک فرید دهقانی/ تیم فوتبال چادرملو اردکان صدرنشین شد
کد خبر : 1710925
لینک کوتاه کپی شد.

در پی صدرنشینی تیم فوتبال چادرملو اردکان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵، فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در تماسی تلفنی با علیرضا بابایی مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان، سعید اخباری سرمربی تیم و بازیکنان و عوامل کادر فنی، این موفقیت بزرگ را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل  از روابط عمومی چادرملو،   دهقانی در این تماس صمیمی، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد درخشان تیم، از بازی جوانمردانه، اخلاق‌مدار و پرتلاش بازیکنان چادرملو تمجید کرد و گفت: این صدرنشینی مایه مباهات استان یزد و شهرستان اردکان است. بازیکنان باغیرت، کادر فنی پرتوان و عوامل باشگاه با نمایش فوتبال پاک و جوانمردانه، دل هواداران این تیم را شاد کردند.

مدیرعامل شرکت چادرملو همچنین از حمایت بی‌وقفه هواداران پرشور چادرملو اردکان تشکر کرد و افزود: این پیروزی‌ها حاصل همدلی و تلاش جمعی است. ان‌شاءالله با ادامه این روند، روزهای پرافتخار را به مردم شریف اردکان و استان یزد تقدیم خواهیم کرد.

علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه نیز در پاسخ، از حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تشکر کرد و قول داد تیم با قدرت بیشتری به مسیر موفقیت ادامه دهد.

تیم چادرملو اردکان با پیروزی یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک در هفته دهم، با ۱۷ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ