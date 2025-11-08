پیام تبریک فرید دهقانی/ تیم فوتبال چادرملو اردکان صدرنشین شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، دهقانی در این تماس صمیمی، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد درخشان تیم، از بازی جوانمردانه، اخلاق‌مدار و پرتلاش بازیکنان چادرملو تمجید کرد و گفت: این صدرنشینی مایه مباهات استان یزد و شهرستان اردکان است. بازیکنان باغیرت، کادر فنی پرتوان و عوامل باشگاه با نمایش فوتبال پاک و جوانمردانه، دل هواداران این تیم را شاد کردند.

مدیرعامل شرکت چادرملو همچنین از حمایت بی‌وقفه هواداران پرشور چادرملو اردکان تشکر کرد و افزود: این پیروزی‌ها حاصل همدلی و تلاش جمعی است. ان‌شاءالله با ادامه این روند، روزهای پرافتخار را به مردم شریف اردکان و استان یزد تقدیم خواهیم کرد.

علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه نیز در پاسخ، از حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تشکر کرد و قول داد تیم با قدرت بیشتری به مسیر موفقیت ادامه دهد.

تیم چادرملو اردکان با پیروزی یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک در هفته دهم، با ۱۷ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفت.

انتهای پیام/