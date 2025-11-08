تداوم رشد تولید در فولاد سنگان؛ ثبت رکورد تولید روزانه کنسانتره

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، رکورد جدید حاصل چند ماه تلاش در اصلاح روندهای فنی، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین مداوم مواد اولیه معدنی، و کنترل کیفیت خوراک ورودی به خطوط تولید است. با کاهش توقف‌های غیرمنتظره و هماهنگی بهتر میان واحدهای معدنی و فرآوری، فولاد سنگان توانست عملکرد تولید خود را فراتر از ظرفیت اسمی روزانه کارخانه برساند. افزایش توان بهره‌برداری و تقویت تیم‌های فنی و نگهداشت نیز از عوامل پشتیبان این موفقیت محسوب می‌شوند.

بازبینی داده‌های تولید تجمعی نشان می‌دهد تا پایان مهرماه امسال حجم کل تولید کنسانتره فولاد سنگان به دو میلیون و ۶۰۹ هزار تن رسیده است. این رقم ثابت می‌کند که روند رشد تولید نه‌تنها در مقیاس روزانه بلکه در دوره‌های بلندمدت نیز ادامه داشته و برنامه‌های افزایش راندمان و کاهش هزینه‌های انرژی تأثیر خود را نشان داده‌اند.

در بخش گندله‌سازی نیز عملکرد مشابهی مشاهده می‌شود و مجموع تولید گندله تا پایان مهرماه به دو میلیون و ۵۰۷ هزار تن رسیده است. هماهنگی منطقی میان میزان تولید کنسانتره و گندله اهمیت زیادی برای پایداری تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای فولادسازی کشور دارد و بیانگر ثبات عملکرد دو بخش کلیدی کارخانه است.

تحلیل کلی داده‌ها نشان می‌دهد که فولاد سنگان توانسته با ترکیب فناوری‌های جدید، کنترل دقیق فرآیندها و مدیریت مؤثر منابع، به مرحله‌ای از بلوغ عملیاتی برسد که رکوردهای تولید دیگر صرفاً اتفاقی نیستند و به روند طبیعی فعالیت تبدیل شده‌اند. این موفقیت‌نمایانگر حرکت پایدار شرکت در مسیر تحقق اهداف سال ۱۴۰۴ و تقویت جایگاه آن در زنجیره ملی تولید فولاد است.

