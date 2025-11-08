خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم رشد تولید در فولاد سنگان؛ ثبت رکورد تولید روزانه کنسانتره

تداوم رشد تولید در فولاد سنگان؛ ثبت رکورد تولید روزانه کنسانتره
کد خبر : 1710566
لینک کوتاه کپی شد.

ادامه روند افزایش بهره‌وری و پایداری فرآیندها در فولاد سنگان، این شرکت را به رکورد تازه‌ای در تولید روزانه کنسانتره رساند. در تاریخ یازدهم آبان ۱۴۰۴، شرکت فولاد سنگان توانست به یک دستاورد قابل توجه در تولید کنسانتره سنگ‌آهن برسد. در این روز میزان تولید روزانه کنسانتره به ۱۹ هزار و ۱۳۰ تن رسید که به‌عنوان رکورد تازه این شرکت ثبت شد. رکورد گذشته مربوط به هفدهم فروردین ۱۴۰۳ بود که حجم تولید روزانه به ۱۹ هزار و ۲۰ تن رسیده بود. این رشد نشان‌دهنده پیشرفت واحد کنسانتره‌سازی در زمینه حفظ پایداری تولید و افزایش بهره‌وری تجهیزات است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، رکورد جدید حاصل چند ماه تلاش در اصلاح روندهای فنی، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین مداوم مواد اولیه معدنی، و کنترل کیفیت خوراک ورودی به خطوط تولید است. با کاهش توقف‌های غیرمنتظره و هماهنگی بهتر میان واحدهای معدنی و فرآوری، فولاد سنگان توانست عملکرد تولید خود را فراتر از ظرفیت اسمی روزانه کارخانه برساند. افزایش توان بهره‌برداری و تقویت تیم‌های فنی و نگهداشت نیز از عوامل پشتیبان این موفقیت محسوب می‌شوند.  

بازبینی داده‌های تولید تجمعی نشان می‌دهد تا پایان مهرماه امسال حجم کل تولید کنسانتره فولاد سنگان به دو میلیون و ۶۰۹ هزار تن رسیده است. این رقم ثابت می‌کند که روند رشد تولید نه‌تنها در مقیاس روزانه بلکه در دوره‌های بلندمدت نیز ادامه داشته و برنامه‌های افزایش راندمان و کاهش هزینه‌های انرژی تأثیر خود را نشان داده‌اند.  

در بخش گندله‌سازی نیز عملکرد مشابهی مشاهده می‌شود و مجموع تولید گندله تا پایان مهرماه به دو میلیون و ۵۰۷ هزار تن رسیده است. هماهنگی منطقی میان میزان تولید کنسانتره و گندله اهمیت زیادی برای پایداری تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای فولادسازی کشور دارد و بیانگر ثبات عملکرد دو بخش کلیدی کارخانه است.  

تحلیل کلی داده‌ها نشان می‌دهد که فولاد سنگان توانسته با ترکیب فناوری‌های جدید، کنترل دقیق فرآیندها و مدیریت مؤثر منابع، به مرحله‌ای از بلوغ عملیاتی برسد که رکوردهای تولید دیگر صرفاً اتفاقی نیستند و به روند طبیعی فعالیت تبدیل شده‌اند. این موفقیت‌نمایانگر حرکت پایدار شرکت در مسیر تحقق اهداف سال ۱۴۰۴ و تقویت جایگاه آن در زنجیره ملی تولید فولاد است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ