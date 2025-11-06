رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد؛
حمایت مجلس از سرمایهگذاری تاصیکو در سیستان و بلوچستان
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که مجلس از طرحهایی مانند طرح سرمایهگذاری تاصیکو در سیستان و بلوچستان و احداث کارخانه طلای تفتان حمایت خواهد کرد چرا که نگاه دولت و مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محرومیتزدایی و سرمایهگذاری در مناطقی مانند این استان است.
وی افزود: همین اقدام را شستا و تاصیکو به خوبی و با استفاده از ظرفیتهای منطقه انجام دادهاند. همچنین وظایف مرتبط با مسئولیت اجتماعی را نیز با رویکرد افزایش بهرهوری نیروی انسانی و اشتغال پایدار در منطقه اجرایی کردهاند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تشکر از مدیران تاصیکو تاکید کرد: باید حمایتهای بیشتری از سوی مجلس و دولت برای توسعه کارخانه طلای تفتان صورت گیرد. در همین راستا مقرر شد تا در قالب ۱۵ مورد در حوزه ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین در کمیسیون اجتماعی این مسئله و نیازمندیهای طلای تفتان و نقاط ضعف آن در راستای رفع بسیاری از مشکلات امروز این مجموعه مورد بررسی قرار میگیرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس در کنار دولتمردان قرار دارد، اظهار کرد: قطعاً نگاه رییس جمهور نیز همین است و از چنین طرحهایی که در این مناطق سرمایهگذاری میکنند حمایت خواهد کرد. همچنین وزرای دولت به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اینگونه نگاهی دارند.
بابائی کارنامی ادامه داد: با وجود اینکه حدود هفت ماه از بهرهبرداری کارخانه طلای تفتان میگذرد، از منظر شاخصهای کارخانهداری و بنگاهدار بهتر از بسیاری از کارخانههایی است که سابقه ۱۰ساله یا ۱۵ساله و بیشتر دارند. این مسئله بیانگر این است که به بنیانهای علمی، تواناییهای مردم منطقه و ظرفیتهای موجود توجه شده است. اولویت دادن به مسئولیت اجتماعی با نگاه آموزش نکته بسیار ظریفی بود که امروز متوجه شدم. همچنین توجه به بهداشت، سلامت و آموزش منطقه و نهایتا اهمیت دادن به تعامل با مردم منطقه نیز اهمیت بالایی دارد که در فرآیند اجرایی این طرح و احداث این کارخانه به آن توجه ویژه شده است.
وی اظهار کرد: ضعفها و مشکلاتی که در این منطقه وجود دارد را مسلما دستهبندی کرده و پیگیری خواهیم کرد. باید دغدغهها و انتظاراتی که مردم منطقه از دولت مرکزی دارند را با توجه به اختیارات اخیری رییس جمهور و رییس مجلس به استانداران مرزی دادند، برآورده کرد. نگاه به تراز تجاری و افزایش صادرات و توجه به تولیدات داخل کشور به ویژه استانهای این مناطق باید نگاه ویژهای باشد. وظیفه نمایندگان این است و به صورت ۱۰۰ درصدی از تولید، توان فنی مهندسی داخل کشور حمایت کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاههای اقتصادی که در مناطق محروم سرمایهگذاری میکنند، مجلس و دولت قطعا توجه بیشتری به آنها خواهند داشت و از همه ظرفیتها مانند مالیات، تامین اجتماعی و غیره استفاده میکنیم تا بتوانیم از آنها حمایت کنیم. در مجلس حتی ضعفهای برنامه هفتم توسعه را در ماده ۴۵ شناسایی کرده و در ۲۲ آبان ماه آنها را اصلاح خواهیم کرد چرا که در مناطق محروم باید پشتیبانی و حمایت بیشتری را داشته باشد.