چطور یک کیوسک لمسی باکیفیت را از مدل‌ های بی‌ کیفیت تشخیص دهیم؟

یکی از ابزارهای کاربردی در کسب‌وکارهای مختلف را می‌توان کیوسک لمسی دانست. شما برای بهبود تعامل مشتری باید دستگاهی باکیفیت‌‌ مناسب با نیازهای کسب‌وکار خود را خریداری کنید. انتخاب محصول بی‌کیفیت ممکن است مسائلی مثل خرابی دستگاه، کندی عملکرد تاچ، کاهش ماندگاری دستگاه و حتی نارضایتی مشتری را در پی داشته باشد. برای تهیه یک محصول باکیفیت‌‌ شما باید به مواردی مثل کیفیت نمایشگر ، سیستم‌ عامل و نرم‌‌افزار، جنس بدنه و دوام قطعات، گارانتی، خدمات پس از فروش و برند سازنده توجه داشته باشید. ‌

بسته به ویژگی‌ها، سایز صفحه نمایش، کیفیت سخت‌افزار و برند سازنده، قیمت کیوسک لمسی متفاوت است. قبل از خرید، بررسی محدوده قیمت‌ها و مقایسه ویژگی‌ها به شما کمک می‌کند محصولی با بهترین نسبت کیفیت به قیمت انتخاب کنید. همچنین مشاوره با کارشناسان فروش می‌تواند در انتخاب گزینه‌ای متناسب با بودجه و نیازهای کسب‌وکار مفید باشد.

کیوسک لمسی هوشمند چیست؟

این دستگاه در اصل یک ابزار هوشمند و تعاملی محسوب می‌شود که در بخش جلوی خود، یک صفحه نمایش تاچی دارد. کیوسک لمسی هوشمند به یک سیستم کامپیوتری یا اندروید باکس در داخل خود تجهیز شده است.

نصب این دستگاه اغلب در مناطق پر رفت‌وآمد در فضای عمومی و خصوصی انجام می‌شود. این دستگاه‌ها اطلاعات و خدمات مهم را به مشتریان ارائه می‌دهند. از جمله اجزای آن می‌توان به قابلیت‌های ،Wi-Fi دوربین‌ها، 4G، چاپگرها، اسکنرها، کارتخوان و NFC و حسگرهای محیطی اشاره داشت.

ویژگی‌ های یک کیوسک لمسی باکیفیت چیست؟

یک کیوسک لمسی باکیفیت‌‌ از قابلیت اتصال به فلش، بارکدخوان، دستگاه پوز و پرینتر برخوردار است تا خدمات را به بهترین شکل ارائه دهد. از دیگر ویژگی‌های کلیدی آن می‌توان به داشتن صفحه نمایش باکیفیت‌‌، سخت‌افزار مناسب، سیستم عامل و نرم‌افزار به‌روز و داشتن پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش اشاره کرد.

همچنین این دستگاه باید برحسب نیاز، از قابلیت تنظیم مثل ارتقای سی‌پی‌یو، هارد و رم برخوردار باشد. صفحه یک کیوسک باکیفیت از قابلیت لمس هم‌زمان چندین نقطه برخوردار بوده و ضدضربه است تا آسیب‌های فیزیکی احتمالی به آن آسیبی نزنند.

اهمیت کیفیت نمایشگر و لمس در عملکرد دستگاه

صفحه نمایش کیوسک از جمله مهم‌ترین اجزای آن محسوب می‌شود. برای بررسی آن باید به یک‌سری فاکتورها مثل رزولوشن، اندازه، روشنایی و قابلیت‌های لمسی توجه کرد. اگر می‌خواهید تجربه کاربری بهتری داشته باشید، به یک صفحه‌نمایش باکیفیت بالا و قابلیت‌های پیشرفته‌ نیاز دارید. مانیتورهای لمسی مورد استفاده در سیستم نیز اغلب از نوع مقاومتی یا خازنی هستند. صفحه تاچ خازنی دارای دقت و سرعت بالایی است و می‌تواند عملکرد دستگاه را به طرز چشم‌گیری بهبود ببخشد.

نقش سیستم‌ عامل و نرم‌ افزار در کارایی کیوسک لمسی

سیستم دستگاه از اهمیت به‌خصوصی برخوردار است؛ چراکه این دستگاه به شکل مستقیم روی سرعت، دقت، پایداری و حتی تجربه کاربران نیز تاثیر می‌گذارد. نرم‌افزار آن نیز باید قابلیت تنظیم و سفارش‌سازی را داشته باشد تا بتواند به نیازهای خاص کسب‌وکار رسیدگی کند.

قابل اعتماد بودن نرم‌افزار از نظر امنیتی و داشتن به‌روزرسانی منظم بسیار اهمیت دارد؛ چراکه دستگاه باید امکان اتصال به سیستم‌های موجود در کسب‌وکار شما مثل سیستم‌های مدیریتی و پرداخت را داشته باشد.

گارانتی، خدمات پس از فروش و برند سازنده

بسیار مهم است که کیوسک لمسی مورد نظر شما پشتیبانی و خدمات پس از فروش قوی و مناسبی داشته باشد. شما باید محصول خود را از یک شرکت معتبر مثل شرکت نواپرداز خریداری کنید تا در صورت بروز مشکل، در اولین فرصت موفق به دریافت خدمات در زمینه تعمیر و نگهداری از دستگاه شوید. شرکت‌های معتبر در زمان خرید به شما گارانتی و خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌دهند.

بررسی جنس بدنه و دوام قطعات در کیوسک‌ های لمسی

طراحی و مواد مورد استفاده در ساخت دستگاه نیز اهمیت بالایی دارد. محصولاتی که از مواد باکیفیت و مقاوم‌تر مثل فلزات ضدزنگ یا آلومینیوم ساخته می‌شوند، از خود مقاومت بالاتری نشان می‌دهند. این دستگاه‌ها در مدل‌ها و ابعاد مختلفی به فروش می‌رسند که هر یک از آن‌ها دارای کاربرد مختص به خود هستند.

نکات مهم در هنگام خرید کیوسک لمسی مناسب کسب‌ و کار شما

برای خرید بهترین کیوسک لمسی مناسب کسب‌وکار خود باید به فاکتورهای بسیاری مثل هدف خود از خرید، ابعاد آن، فناوری مورد استفاده، نوع سیستم عامل اندروید و سخت‌افزار، هزینه، کارایی، محل قرارگیری، امنیت، ظاهر، میزان دوام و گارانتی توجه داشته باشید.

شما قبل از هرچیزی باید بررسی کنید که قصد ارائه چه اطلاعات یا سرویسی را دارید. با شناسایی عملکرد اصلی، انتخاب ویژگی‌ها و نرم‌افزار مناسب برای ‌تان ساده‌تر خواهد بود. پیش از خرید باید میزان بودجه خود را نیز مشخص کرده و برحسب آن مورد مناسب خود را انتخاب کنید.

برای حفظ و نگهداری از دستگاه شما باید به محل قرارگیری آن نیز توجه داشته باشید. این تجهیزات در فضای باز بیشتر در معرض آسیب محیطی هستند و باید باکیفیت‌‌ترین آن‌ها را انتخاب کنید. برای تجربه بهترین خرید می‌توانید از کارشناسان مجموعه نیز در این زمینه راهنمایی دریافت کنید.

یکی از نوآوری‌های جدید برای بهبود نحوه ارائه خدمات کسب‌وکارها را می‌توان کیوسک لمسی دانست. برای خرید باکیفیت‌‌ترین مدل این دستگاه باید فاکتورهایی مثل کیفیت نمایشگر و لمس، سیستم‌ عامل و نرم‌‌افزار، جنس بدنه و دوام قطعات، گارانتی، خدمات پس از فروش و برند سازنده را مدنظر قرار دهید. در صورتی که تجربه خرید این دستگاه برای کسب‌وکار خود را دارید، حتماً تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

