آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور – آبان 1404

به گزارش ایلنا، طرح فروش اقساطی ویژه نیمه دوم آبان محصولات کرمان موتور، خودروهای KMC SR3، KMC X5 و KMC EAGLE با موعد تحویل ۹۰ روز کاری و شرایط پرداخت اقساطی اعلام شد.

خودروی کی‌ام‌سی SR3 با قیمت مصوب یک میلیارد و 620 میلیون تومان، خودروی کی‌ام‌سی ایگل با قیمت مصوب یک میلیارد و 295 میلیون تومان و خودروی KMC X5 با قیمت مصوب دو میلیارد و 100 میلیون تومان، با شرایط پرداخت اقساطی در دوره‌های ۱۲ و ۲۴ ماهه عرضه می‌شوند.

مبلغ پیش پرداخت خودروی SR3، یک میلیارد و 53 میلیون تومان، خودروی ایگل 777 میلیون تومان و برای خودروی X5 یک میلیارد و 470 میلیون تومان اعلام شد و ثبت نام آن از تاریخ 14 آبان 1404 آغاز می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده جدول اقساط و ثبت نام در طرح فروش اقساطی ویژه آبان 1404، به سایت شرکت کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/sale/sale-list مراجعه کنند.

