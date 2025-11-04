خبرگزاری کار ایران
آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور – آبان 1404
شرکت کرمان موتور طرح جدید فروش اقساطی محصولات خود را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، طرح فروش اقساطی ویژه نیمه دوم آبان محصولات کرمان موتور، خودروهای KMC SR3، KMC X5 و KMC EAGLE با موعد تحویل ۹۰ روز کاری و شرایط پرداخت اقساطی اعلام شد.

خودروی کی‌ام‌سی SR3 با قیمت مصوب یک میلیارد و 620 میلیون تومان، خودروی کی‌ام‌سی ایگل با قیمت مصوب یک میلیارد و 295 میلیون تومان و خودروی KMC X5 با قیمت مصوب دو میلیارد و 100 میلیون تومان، با شرایط پرداخت اقساطی در دوره‌های ۱۲ و ۲۴ ماهه عرضه می‌شوند.

مبلغ پیش پرداخت خودروی SR3، یک میلیارد و 53 میلیون تومان، خودروی ایگل 777 میلیون تومان و برای خودروی X5 یک میلیارد و 470 میلیون تومان اعلام شد و ثبت نام آن از تاریخ 14 آبان 1404 آغاز می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده جدول اقساط و ثبت نام در طرح فروش اقساطی ویژه آبان 1404، به سایت شرکت کرمان موتور به نشانی  kermanmotor.com/sale/sale-list مراجعه کنند.

