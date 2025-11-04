خبرگزاری کار ایران
شرایط انتقال بانک سابق آینده در بانک ملی ایران قطعا به نفع سپرده گذاران است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره انحلال بانک سابق آینده و انتقال آن به بانک ملی ایران گفت: بانک سابق آینده با ناترازی و با به مخاطره انداختن منافع عموم مردم، یعنی سهامداران و افرادی که در آن‌جا حساب داشتند، چالش‌های زیادی را به بار آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بهروز محبی گفت: شکر خدا زمینه‌ای فراهم شد تا کل حاکمیت به این نتیجه برسند که بانک آینده در یکی از خوشنام‌ترین، توانمندترین و بهترین بانک‌های کشور، یعنی بانک ملی ایران منتقل شود. از این‌رو شرایطی که امروز مهیا شده، قطعاً به نفع سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران همکار با بانک سابق آینده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم عزیز کشورمان که در بانک سابق آینده حساب داشتند، به هیچ عنوان نگران نباشند، زیرا ما در مجلس با تمام توان از حقوق آن‌ها دفاع خواهیم کرد.

 

