شرایط انتقال بانک سابق آینده در بانک ملی ایران قطعا به نفع سپرده گذاران است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره انحلال بانک سابق آینده و انتقال آن به بانک ملی ایران گفت: بانک سابق آینده با ناترازی و با به مخاطره انداختن منافع عموم مردم، یعنی سهامداران و افرادی که در آن‌جا حساب داشتند، چالش‌های زیادی را به بار آورد.