حضور یکپارچه سایپا در نمایشگاه صنعت با محوریت زنجیره تأمین و محصولات جدید

به گزارش ایلنا از سایپانیوز، رضا حسینی، با اشاره به مشارکت فعال شرکت‌های مختلف زیرمجموعه گروه سایپا در این نمایشگاه صنعت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در این نمایشگاه، معرفی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین سایپا است؛ زنجیره‌ای گسترده که از تولید قطعه تا مونتاژ نهایی خودرو را شامل می‌شود. علاوه بر آن، تعدادی از خودروهای جدید و مدل‌های روز سایپا نیز متناسب با محور تخصصی نمایشگاه به نمایش درآمده‌اند تا پیوند میان صنعت قطعه‌سازی و محصول نهایی برای مخاطبان به‌صورت ملموس‌تر نشان داده شود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه سایپا با اشاره به تنوع فعالیت‌های این گروه تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا تنها مجموعه خودروسازی کشور است که از چندین شرکت خودروساز از جمله زامیاد، سایپاسیتروئن، پارس‌خودرو، سایپادیزل و بن‌رو تشکیل شده است. در کنار این برندهای اصلی، مجموعه‌های اقتصادی و تولیدی فعال در زنجیره تأمین نیز حضور دارند تا ظرفیت‌های اشتغال‌زایی، تولید داخلی و توان فنی گروه به نمایش گذاشته شود.

حسینی با تأکید بر اهمیت توسعه فناوری و ارتقای کیفیت تولیدات گفت: هر خودرو حاصل همکاری مجموعه‌ای از شرکت‌های قطعه‌ساز است که هر یک دانش و فناوری خاص خود را دارند. با وجود محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، گروه سایپا با تمرکز بر افزایش سهم داخلی‌سازی، ارتقای کیفیت قطعات و توسعه محصولات جدید مسیر رشد خود را ادامه می‌دهد.

وی همچنین از توسعه خانواده جدید موتورهای گروه سایپا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خبرهای این نمایشگاه یاد کرد و افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کافی در حوزه موتور انجام نشده بود، اما اکنون خانواده جدید موتور سایپا با فناوری و کارایی به‌روز طراحی شده و قابلیت استفاده در محصولات مختلف گروه را دارد. این موتورها از نظر مصرف سوخت، توان خروجی و کیفیت، ارتقا یافته‌اند و به‌زودی در خودروهای جدید از جمله سایپا آریا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

گفتنی است؛ در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران که تا ۱۴ آبان ماه برپا است، شرکت‌هایی همچون مگاموتور، سایپاشیشه، فنرسازی زر، پارس‌خودرو، مالیبل سایپا، ایندامین، طیف سایپا، قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا، سایپاگام، سایپاپرس، تولید رینگ سایپا، پلاسکوکار، رادیاتور ایران و دیگر شرکت‌های تابعه گروه سایپا حضور دارند.

