سرپرست حراست پتروشیمی ایلام معارفه شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی ایلام؛ یوسف شریفی، مدیرعامل این پتروشیمی در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات صادقانه مهدی رحمت‌الهی مسئول پیشین حراست، اظهار داشت:حراست به‌عنوان چشم بینای سازمان، پشتوانه‌ای مطمئن برای استمرار تولید و صیانت از سرمایه‌های انسانی و صنعتی شرکت است.

شریفی ادامه داد:تلاش متعهدانه رئیس حراست و همکاران ایشان در سال‌های اخیر، موجب ایجاد امنیت، آرامش و هم‌افزایی در مجموعه پتروشیمی ایلام بوده است.

وی در ادامه با معرفی آقای جعفریان به‌عنوان سرپرست حراست شرکت افزود:امروز صنعت پتروشیمی با تهدیدات و شرایط پیچیده‌تری مواجه است و حراست باید با رویکردی هوشمندانه، فناورمحور و همراه با تعامل سازمانی مؤثر، همواره یک گام پیش‌تر حرکت کند. اطمینان داریم که آقای جعفریان با اتکا به تجربه و رویکرد مبتنی‌بر صیانت از منافع ملی، مسیر رشد و امنیت سازمان را با قوت ادامه خواهند داد.

شریفی تاکید کرد:تعالی شرکت در سایه همدلی، تخصص و مسئولیت‌پذیری همه ارکان سازمان محقق می‌شود و سرمایه انسانی ارزشمند پتروشیمی ایلام اساس این موفقیت است.

محمودی معاون حراست هلدینگ خلیج فارس ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، با اشاره به تلاش‌ها و نقش مهم کارکنان پتروشیمی ایلام در اقتصاد کشور اظهار داشت:طبق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، کشور در حال جنگ اقتصادی است و سربازان پیاده‌نظام این جنگ، تولیدکنندگان عزیز هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست‌های ما بر آرامش سازمانی، هدایت و حمایت از کارکنان، پرهیز از پرونده‌سازی و برخوردهای سلیقه‌ای استوار است افزود: تلاش ما همواره صیانت از امنیت سازمان و حفظ سرمایه‌های انسانی بوده و خواهد بود.

معاون حراست هلدینگ خلیج فارس ضمن قدردانی از خدمات آقای مهدی رحمت‌الهی مسئول پیشین حراست شرکت افزود:آقای رحمت‌الهی از مدیران حرفه‌ای و مورد اعتماد حوزه حراست هستند و رضایتمندی کاملی از عملکرد ایشان وجود داشته است. اما بنا بر ضرورت‌ها و شرایط مدیریتی و درخواست شخصی ایشان، تصمیم به جابجایی گرفته شد.

وی در پایان با معرفی سرپرست جدید حراست پتروشیمی ایلام اظهار داشت: جعفریان از نیروهای با تجربه و متخصص در حوزه صیانت و امنیت سازمانی هستند و یقین داریم با همراهی و همدلی مجموعه، در مسیر تقویت آرامش، نظم و پیشرفت شرکت گام‌های مؤثری برداشته خواهد شد.

گفتنی است؛ مهدی رحمت‌الهی به عنوان مشاور مدیرعامل پتروشیمی ایلام در امور حراست منصوب شد.

انتهای پیام/