بیمه شخص ثالث دیگر گران نیست؛ راهکار اقساطی بیمه بازار برای خودروهای ایرانی

خرید بیمه شخص ثالث همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان بوده و هست. از طرفی، بدون داشتن این بیمه هیچ راننده‌ای حق رانندگی ندارد، از طرف دیگر، افزایش نرخ بیمه در سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از رانندگان در زمان تمدید بیمه با چالش مالی مواجه شوند. خوشبختانه، بیمه‌ بازار با طرح خرید اقساطی بیمه شخص ثالث و بدنه بدون چک، بدون سفته و حتی بدون پیش ‌پرداخت، این مشکل را حل کرده است. پس از این به بعد بیمه شخص ثالث قسطی رو از بیمه بازار بگیر!

توجه! اگر قصد خرید بیمه شخص ثالث را دارید و با محدودیت بودجه رو به رواید؛ نگران نباشید. کافیست عبارت بیمه شخص ثالث اقساطی بیمه بازار را جست و جو کرده و وارد وب سایت این مجموعه شده و بیمه خود را با خیال راحت قسطی بخرید.

بیمه شخص ثالث اقساطی چیست؟

بیمه شخص ثالث همان‌طور که از نامش پیداست، خسارت وارد شده به اشخاص ثالث (یعنی دیگران) را در تصادف جبران می‌کند. مثلا اگر در تصادف شما مقصر باشید و به خودروی دیگر یا عابری خسارت وارد شود، شرکت بیمه هزینه خسارت را پرداخت می‌کند. به طور معمول برای خرید یا تمدید بیمه شخص ثالث، باید هزینه کامل بیمه را به‌صورت نقدی بپردازید تا بیمه ‌نامه صادر شود؛ اما در روش اقساطی، شما می‌توانید تنها بخشی از مبلغ را به‌عنوان قسط اول پرداخت کنید و باقی مبلغ را طی چند ماه به شکل اقساط پرداخت کنید. خبر خوب این است که بیمه بازار با همکاری چند شرکت بیمه معتبر، امکان خرید بیمه شخص ثالث قسطی بدون چک و بدون پیش‌پرداخت را برای تمام کاربران امکان پذیر کرده است.

چرا باید به سراغ خرید بیمه به صورت اقساطی برویم؟

با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، بسیاری از افراد به دنبال این هستند که هزینه‌های خود را مدیریت کنند. بیمه اقساطی به کاربر این امکان را می‌دهد که به‌جای پرداخت یک‌جای مبلغ بیمه، آن را به چند بخش تقسیم کنید. به این ترتیب:

دیگر نیاز نیست برای تمدید بیمه تا آخرین روز صبر کنید.

از جریمه تأخیر و خسارت‌های ناشی از نداشتن بیمه جلوگیری می‌شود.

خیالتان راحت است که همیشه بیمه ‌نامه معتبر دارید.

خرید بیمه اقساطی بدون چک در بیمه‌ بازار

یکی از مزیت‌های بزرگ بیمه بازار این است که برای خرید بیمه اقساطی، نیازی به ارائه چک یا سفته ندارید. کل فرآیند خرید به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و شما فقط با احراز هویت الکترونیکی و امضا دیجیتال، می‌توانید اقساط خود را فعال کنید.

جدول شرایط خرید اقساطی بیمه شخص ثالث در شرکت‌های مختلف

در جدول زیر می‌توانید شرایط شرکت‌های مختلف ارائه ‌دهنده بیمه اقساطی را مشاهده کنید:

نام شرکت بیمه میزان پیش پرداخت تعداد اقساط توضیحات تکمیلی بیمه سامان بدون پیش‌پرداخت 6 قسط صدور آنلاین و فوری بیمه‌نامه بیمه تعاون بدون پیش‌پرداخت 6 قسط بدون نیاز به چک یا سفته بیمه دی 15٪ پیش‌پرداخت 8 قسط امکان انتخاب اقساط طولانی‌تر بیمه سینا بدون پیش‌پرداخت 6 قسط مناسب برای خودروهای شخصی و سواری بیمه معلم 15٪ پیش‌پرداخت 8 قسط قابلیت پرداخت آنلاین اقساط بیمه ایران 50٪ پیش‌پرداخت 5 قسط پرداخت خسارت تنها پس از تسویه کامل بیمه پارسیان 25٪ پیش‌پرداخت 5 قسط مناسب برای خودروهای تجاری و تاکسی‌ها

مراحل خرید بیمه شخص ثالث اقساطی در بیمه‌ بازار

فرآیند خرید بیمه شخص ثالث قسطی در بیمه‌ بازار بسیار ساده و در چند دقیقه انجام می‌شود:

وارد سایت بیمه‌ بازار شوید. اطلاعات خودروی خود (مدل، سال تولید، نوع کاربری و شماره پلاک) را وارد کنید. قیمت و شرایط شرکت‌های مختلف بیمه را مشاهده و مقایسه کنید. گزینه «خرید اقساطی بدون چک» را انتخاب کنید. قسط اول و هزینه اعتبار را پرداخت کنید. احراز هویت و امضای الکترونیکی را انجام دهید. بیمه ‌نامه شما به‌صورت آنلاین صادر و به ایمیل یا پنل کاربری‌تان ارسال می‌شود.

بیمه بدنه اقساطی؛ محافظ مطمئن خودرو

بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست، اما داشتن آن منفعت زیادی دارد. همانطور که از اسم بیمه بدنه مشخص است، این بیمه خسارت‌های وارد شده به خودروی شما (حتی در صورت مقصر بودن) را جبران می‌کند. در بیمه‌ بازار، بیمه بدنه نیز به‌صورت اقساطی و کاملاً آنلاین قابل خرید است. برای خرید فقط کافی است مشخصات خودرو را وارد کنید، پوشش‌های دلخواه (سرقت، آتش‌سوزی، حوادث طبیعی و...) را انتخاب کرده و سپس طرح قسطی مورد نظرتان را فعال کنید.

شرایط پرداخت خسارت در بیمه‌های اقساطی

یکی از سوالات پرتکرار کاربران این است که در صورت خرید بیمه اقساطی، آیا خسارت هم به‌صورت کامل پرداخت می‌شود؟ پاسخ این است که بله، در بیشتر شرکت‌های بیمه، پرداخت خسارت مطابق تعهدات بیمه‌نامه انجام می‌شود؛ حتی اگر هنوز اقساط به‌طور کامل پرداخت نشده باشند. با این حال، برخی شرکت‌ها مانند بیمه ایران، شرط پرداخت خسارت را تسویه کامل اقساط قرار داده‌اند. بنابراین، هنگام خرید بهتر است شرایط شرکت بیمه را به دقت مطالعه کنید.

مقایسه بیمه اقساطی و نقدی

ویژگی‌ها بیمه اقساطی بیمه نقدی نحوه پرداخت چند مرحله‌ای یک جا و کامل فشار مالی کمتر و قابل مدیریت بیشتر در لحظه خرید نیاز به چک در بیمه بازار ندارد ندارد صدور بیمه نامه فوری فوری مناسب برای افرادی که بودجه محدود دارند افرادی که تمایل به پرداخت یک جا دارند

نکات مهم قبل از خرید بیمه اقساطی

مطمئن شوید که اقساط را در موعد مقرر پرداخت کنید تا بیمه‌نامه شما باطل نشود.

هنگام مقایسه شرکت‌ها، علاوه بر قیمت، به سقف پوشش و سابقه پرداخت خسارت نیز توجه کنید.

اگر قصد خرید بیمه برای خودرو صفر دارید، ترکیب بیمه بدنه و شخص ثالث قسطی بهترین انتخاب است.

در بیمه بازار، تمام مراحل خرید، استعلام و صدور بیمه‌نامه کاملاً آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.

در نهایت نگران هزینه بیمه شخص ثالث نباشید!

در حال حاضر هزینه‌های زندگی روز به ‌روز افزایش پیدا می‌کنند، راهکارهای پرداخت اقساطی بیمه بازار به کمک رانندگان آمده است تا بتوانند بیمه خود را بدون فشار مالی و در چند مرحله پرداخت کنند. چه برای تمدید بیمه شخص ثالث و چه برای خرید بیمه بدنه، بیمه بازار با همکاری شرکت‌های معتبر و سیستم اعتباری پیشرفته، امکان خرید اقساطی بدون چک و پیش‌پرداخت را امکان پذیر کرده است.

