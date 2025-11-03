خبرگزاری کار ایران
سامانه موبایل بانک رفاه به‌روزرسانی شد

در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و با هدف ارائه خدمات مطلوب و متمایز به مشتریان، سامانه موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل Android بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "بهبود فرایند فراموشی رمز/ ثبت‌نام درگاه‌های موبایل بانک و اینترنت بانک"، "فعال‌سازی رمزساز درون‌برنامه‌ای"، "دریافت رمز یکبار مصرف کارت قبل و بعد از ورود به سامانه به منظور انجام تراکنش‌های مبتنی بر کارت در تراکنش‌های مالی"، "افزایش تعداد فیلد ورودی نام کاربری تا ١٢ کاراکتر"، "هشدار تغییر رمز عبور به‌صورت دوره‌ای بر اساس الزام بانک مرکزی ج.ا.ا" و... ازجمله قابلیت‌ها و خدمات نسخه ۴,1,2 موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل Android بانک رفاه کارگران است.  

نسخه مذکور در حال حاضر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی https://www.refah-bank.ir و فروشگاه اینترنتی کافه بازار قابل دریافت است.

