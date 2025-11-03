بانک ملی ایران سابقه درخشانی در چرخه بانکداری کشور دارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده با توجه به صلاحیت بانک ملی و سابقه درخشانی که این بانک در چرخه بانکداری کشور سراغ دارم، بسیار به آینده امیدوار هستم و به مردم هم این پیام را می‌دهم که خیال‌شان از تدابیری که دولت در پیش گرفته، راحت باشد و به این تصمیم بزرگ، اعتماد کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک ملی چون بانکی دولتی و باسابقه ای است که عملکرد مثبت و قوی در حوزه مالی در کشور دارد، به همین دلیل تامین منابعش برای جبران هر نوع چالشی در ارتباط با مردم، آسان‌تر صورت می‌گیرد و این اتفاق باعث می‌شود تا سطح نگرانی سپرده‌گذاران بانک آینده، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.