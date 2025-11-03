خبرگزاری کار ایران
نماینده مردم تهران در مجلس:

بانک ملی ایران سابقه درخشانی در چرخه بانکداری کشور دارد

بانک ملی ایران سابقه درخشانی در چرخه بانکداری کشور دارد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهادرباره انحلال بانک سابق آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران که به عنوان بانک مقصد و متولی سپرده‌گذاران بانک سابق آینده انتخاب شد، بانک رسمی و دولتی جمهوری اسلامی است که سابقه‌اش هم در میدان عمل، خوب و قوی بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، سیدمرتضی محمودی با بیان اینکه بانک ملی ایران را باید موفق و کهنه‌کارترین بانک کشور نامید، اظهار داشت: از این‌رو با تدابیری که درنظر گرفته شد و پیامی هم که از طرف مدیرعامل بانک ملی ایران در این خصوص به سپرده‌گذاران بانک سابق آینده صادر شد، امید است که ان‌شاالله تمام حق و حقوق سپرده‌گذاران تامین، حفظ و صیانت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده با توجه به صلاحیت بانک ملی و سابقه درخشانی که این بانک در چرخه بانکداری کشور سراغ دارم، بسیار به آینده امیدوار هستم و به مردم هم این پیام را می‌دهم که خیال‌شان از تدابیری که دولت در پیش گرفته، راحت باشد و به این تصمیم بزرگ، اعتماد کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک ملی چون بانکی دولتی و باسابقه ای است که عملکرد مثبت و قوی در حوزه مالی در کشور دارد، به همین دلیل تامین منابعش برای جبران هر نوع چالشی در ارتباط با مردم، آسان‌تر صورت می‌گیرد و این اتفاق باعث می‌شود تا سطح نگرانی سپرده‌گذاران بانک آینده، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.

